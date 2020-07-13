薛凱琪專訪︳《南昌街王子》證愛情觀蛻變　揀老公唔要奇洛李維斯

每個女生小時候，總會幻想自己是童話故事中的公主，例如變成《灰姑娘》，等待王子為自己穿上玻璃鞋；或是《白雪公主》，被白馬王子吻醒⋯⋯總之必定有命中注定的英俊王子，跟自己譜出戀曲。而由零三年出道至今的Fiona薛凱琪，不少代表作猶如愛情童話，寫下女生尋找那位夢幻Mr. Right的過程：不論是「浪漫完被踢開」的《南瓜車》，還是「伴著所愛歸家」的《尋找獨角獸》，在Fiona的作品，總會找到妳和我的故事。

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相隔八年，Fiona重返「娘家」華納唱片，以新歌《南昌街王子》延續愛情童話，但故事場景卻由城堡變成深水埗，昔日追求夢幻愛情的懵懂女孩，亦變得踏實成熟，深信平淡簡單的戀愛，才是真正的浪漫。

離開八年，Fiona坦言是一段很長的時間，但離別有時是為了成就更好的Better Me，大家擁有各自的經歷和成長後再次合作，便能擦出新火花。「回娘家時很開心，很多熟悉的面孔仍在，但大家的心智都隨時間而進步和改變，十分百感交雜。我已經沒有推出新歌近一年半，和公司又彼此熟悉，所以希望可以用最短的時間，追回過去沒有錄音的時間。」

藝術感重的Fiona，除了透過歌曲外，一直喜歡用繪畫和演戲等途徑表達所思所想，近年更成立個人服裝品牌，呈現自己的不同面向。因為拍戲的關係，Fiona更在簽約後半年才開始錄歌，身為老闆和演員，同時亦要兼顧唱歌，堅強如屬於獅子座的她，可有取捨？她就以澱粉質、纖維和肉去比喻這些角色，皆缺一不可。「我覺得幾個範疇都在表達我不同的面向，其實很難選擇。我最享受的不是一個身份，而是做到想做的事、實踐夢想。歌手、演員、導演或老闆，所有身份都很美。」

設計服裝，可以為人提供溫暖；演戲，是演繹別人的故事；唱歌，卻猶如Fiona的音樂日記，記錄了她每個階段的成長跟挫敗，是最直接表達自己的方式。今次《南昌街王子》不但是Fiona的心聲，更是一封給女歌迷的信，與大家分享現在的愛情觀：

你小時候會追尋白馬王子，但去到某個階段，其實最完美的男生，就是可以給你溫暖的人。不管他的外表或身家，只要諒解你、令你感到舒服、真心珍惜你，那個就是王子。王子不一定要住在皇宮和堡壘的。 薛凱琪

放棄夢幻的愛情，是不是因為長大才明白，世上根本沒有男生會遵守女生頒布的十誡，奇洛李維斯也不可能回信？Fiona認為這種對現實的妥協，如《南昌街王子》所言，沒有貶意，而是女生的睿智。「夢幻是很不真實的。有哪個男生可以每天帶你去皇宮食飯？一個完美的男人，眼中不應只有我，他應該還要有事業、家庭和責任心，要兼顧很多事情。他無法每天都送我一千朵玫瑰來創造浪漫的。」

妥協不是放棄浪漫，而是對浪漫的定義，不再如六歲般的膚淺表面。「（未來老公）他的樣子很普通，我們做的事都很普通，但就是因為這份普通，我會覺得可以一輩子。無需一些很誇張的浪漫，可以和一個人一世平平淡淡、快樂地生活才是最浪漫。試想像一下，我每天可以工作、和媽媽吃飯談天已經十分幸福，其實每日的生活就是活在童話之中。腳踏實地，便已經是個美麗的童話。」

因為在訪問中不斷重覆Mr.Right不需要英俊迷人，爽朗幽默的Fiona笑言，希望未來老公看到這個訪問不要生氣；為了向筆者清楚解釋自己的愛情觀，她甚至即場拿起身旁的攬枕作道具：「最美麗的就是，雖然他很普通，但在我眼中，我看見一個王子！去找奇洛李維斯回信是好的，我也因為這首歌，有時會回信給我的歌迷。但腳踏實地在南昌街找個老公才最現實，因為只有他才可以在晚上幫你檢查體溫、煮粥給你吃。奇洛李維斯實在太忙了，還有他不會煲粥！」說畢，她便被自己的說話哄得哈哈大笑，相信Fiona的未來老公，也許不如奇洛李維斯般英俊，但看到她如此可愛的一幕，都捨不得生氣吧。

Fiona是有名的「大笑姑婆」，但她愛笑，其實亦愛哭，是個性情中人。而她的真性情，合作多年的填詞人兼好友Wyman黃偉文就最清楚不過，心思細膩的他，更能在每次合作中，解讀出連Fiona本人也不自知的一面。「因為我們私下也會談天、吃飯、說心事，所以每過一陣子，薛凱琪變成一個怎樣的人， 他（Wyman）是知道的。每次我都會將對一首歌的看法，以一封情書寫給填詞人。我會跟他分享我想表達怎麼樣的故事，hook line是甚麼，而Wyman很特別，他是唯一一個，你給他一個蕃茄，他會還你一個柿子的人。」

好朋友總是能指出自己的盲點、甚至比自己更了解自己， Fiona形容，Wyman會研究她分享一件事的背後原因，然後在歌詞提供新的視點。「例如之前的《除下吊帶前》，他覺得若果你不是一個認真的人，便不要除下我的吊帶⋯可能我比較詞窮，但他真是我心裡的一條蟲。有時我未必表達到，他卻懂得勾起，連你自己也不知道自己想表達的事，而那其實是你的價值觀。」

而今次二人合作的《南昌街王子》，就是Wyman聽完Fiona分享愛情觀後，為歌曲增加一點幽默感而成的作品。Fiona為了把歌詞演繹得更到位，便將編曲由《給十年後的我》的柔情，改為現在較夢幻的版本。不過再美麗的童話也有完結的一天，在歌曲面世後的一天，Wyman在Instagram上宣布，這是Fiona童話系列中的最後一首。這令事前毫不知情的Fiona感到非常愕然，還在助手旁邊當場哭了起來。

再美麗的童話也有完結的一天，在歌曲面世後的一天，Wyman在Instagram上宣布，這是Fiona童話系列中的最後一首。這令事前毫不知情的Fiona感到非常愕然，還在助手旁邊當場哭了起來（IG@concertyy）

「當然不是大哭，是一種開心的落淚。我在看那個post的短短四秒，想起《南瓜車》、《男孩像你》、《奇洛李維斯回信》、《麥當娜一吻》、《尋找獨角獸》、《拒絕畢彼特》等等⋯⋯ Wyman彷彿陪了我十七年，因為他知道我這個人像是活在夢境，所以他寫了很多童話故事去保護這個女生，讓我放縱地活在夢中。」

每個人都需要有夢，Fiona想起Wyman一直在自己的追夢路上長伴左右，不免感動又感慨。正如Wyman所說，人大了總要move on，Fiona亦同意自己的另一章節正要開始：

人不可以停在一個位置，要在不同階段尋找你的童話。到我五、六十歲，也可是個可愛的婆婆，有婆婆的童話世界。只要我一直唱，他都會陪我走下去。所以當他為童話故事劃上句號時，便是另一個世界的開始。 薛凱琪

對敢於冒險的Fiona來說，任何事的開始都值得期待，而為了追回之前沒有推出新作的空窗期，她現正同時籌備廣東及國語專輯，哪首歌準備好便派台，是「最密集式錄歌的薛凱琪」，因此她的音樂新一章會是怎樣、她正在經歷甚麼，相信很快便會在她的新作揭盅。

Fiona曾預告希望能在下年開紅館騷，但現在受疫情影響、加上電影拍攝檔期甚滿，她笑言演唱會未必能如期舉行，但透露派歌及紅館的計劃依然一直進行中，因此各位歌迷不用擔心！一起期待這位更成熟、但心中仍然有夢的MISS FIONA， 帶大家由南昌街走向故事下一頁，並在不久的將來於紅館再聚吧。

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