薛凱琪與寵物9件事　內地拍戲接愛犬離世消息　爆喊失控妝都溶

薛凱琪（Fiona）是圈內人所共知的貓奴，她在2008年患上抑鬱症，及後得好友贈貓才開始痊癒。 人美心善的Fiona不單喜歡小動物，過去還親力親為地為流浪動物出一分力，不過當中有一件事卻受到網民大力抨擊......

薛凱琪與愛貓Ponyo合照。

薛凱琪（Fiona）是娛樂圈知名的貓奴，她自從10多年前收養摺耳貓Ponyo後，便對貓愛不釋手，全因可愛的Ponyo跟她一起面對抑鬱症。雖然很多人都知道Fiona因貓咪Ponyo而走出抑鬱症帶來的陰霾。不過，Ponyo到底是怎樣幫她呢？

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第9件事原本是出於Fiona的善意，但網民似乎對她的行為非常反感，雖然她及後有作出澄稱，並無傷害動物，卻不能獲得網民的支持和信任，至今仍有不少網民會提起這件事。

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汪明荃在娛樂圈立足多年，早已建立起江湖地位。不過回到家中，她卻是一位溫柔的狗主，早已把家中兩隻唐狗當成自己子女。現在深居簡出享受生活，與丈夫羅家英及兩隻唐狗，生活在西貢3層高世外桃源豪宅裏。

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「大帥哥」張衞健在2000年代進軍內地電視市場，成功在內地闖出一片天，更與內地女藝人張茜結婚，於北京朝陽區購入一家5000呎豪宅作為愛巢。家裏不單有健身室，還有大花園，可以讓愛犬自由散步。

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日本天王級偶像木村拓哉亦主張留家抗疫。近日，木村兩位女兒「木村心美」和「木村光希」，便不時在社交媒體分享留家抗疫的活動，當中包括在家裏的健身房做運動，令不少網民再次關注木村所居住的豪宅！

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