樂壇核數師 | 薛凱琪《南昌街王子》空降四台　將成冠軍歌大熱？

正如早兩個星期所說，自「Chill Club推介榜」面世以後，歌手要打進樂壇所有榜單絕非一件易事，甚至出現了獨立歌手比唱片公司更有優勢的現象，就如林家謙就憑《一人之境》成為了樂壇首支五台上榜歌。來到6月尾，2020年第25周當中，五台上榜歌不復再，取而代之出現了幾首四台上榜歌也有望成為下一首冠軍作品。

今個星期，林家謙的《一人之境》終於奪得「Chill Club」推介榜的冠軍，暫時成為兩台冠軍歌。（網絡圖片）

莫文蔚《呼吸有害》至今未上勁歌金榜 最大原因係作曲人？

近日莫文蔚《呼吸有害》在TVB劇集《飛虎之雷霆極戰》熱播下，長據四台榜單，更成為KKBOX、JOOX、MOOV等音樂串流平台的熱播冠軍。不過有趣在於，《呼吸有害》作為TVB的劇集主題曲，卻從未登上「勁歌金榜」，反而上星期連謝文欣也能在「勁歌金榜」中佔據第三，少不免令樂迷感到奇怪。

其實《飛虎之雷霆極戰》已播至尾聲，今個星期將迎來大結局，深信至今仍未上「勁歌金榜」，在劇集大結局後也應該不會上榜。明明莫文蔚已簽約Sony，跟TVB之間不存在版權上的問題，到底為何這首作品不能打進TVB旗下的榜單？其中一個樂迷間流傳的說法是，因為這首作品的作曲人是鄧智偉，亦即TVB的前音樂總監，不過據說當年他離開TVB時並不愉快，至今關係仍然僵化，《呼吸有害》未能上榜可能亦受到鄧智偉與TVB間的關係所影響。

《飛虎之雷霆極戰》將於今個星期大結局，可惜莫文蔚演唱的主題曲《呼吸有害》至今仍未能登上「勁歌金榜」。（資料圖片）

三首四台上榜歌都係女將 將成冠軍位置最大競敵？

今個星期，在本地五大榜單中，其中有三首歌特別受人注目，因為除了「勁歌金榜」以外，三首歌也打進了四台榜單，包括「903專業推介」、「新城勁爆本地榜」、「中文歌曲龍虎榜」以及「Chill Club推介榜」。而這三首歌正是薛凱琪《南昌街王子》、陳凱詠《天生二品》、鄧小巧《與人同行》，不過這三首歌在不同榜單也鬥個難分難解，暫時以陳凱詠《天生二品》的排名較高，分別在「903專業推介」排第四、「Chill Club推介榜」排第二，不過由於薛凱琪《南昌街王子》今個星期才空降在其中三個榜單，其中在「903專業推介」及「新城勁爆本地榜」暫時排十名後的下游位置，故此會否後來居上仍是未知之數。

薛凱琪復出作《南昌街王子》今個星期空降三個榜單，聲勢有望成為冠軍歌。（網絡圖片）

點擊大圖觀看2020第25周各大歌曲流行榜走勢：

903專業推介 Top10：

+ 6 + 5 + 4

新城勁爆本地榜 Top10：

+ 6 + 5 + 4

中文歌曲龍虎榜 Top10：

+ 6 + 5 + 4

Chill Club推介榜 Top10：

+ 6 + 5 + 4

TVB勁歌金榜 Top10：