陳珊妮冧莊鄧紫棋吳青峰都有份　台灣2019年十大專輯與單曲出爐

第31屆台灣金曲獎頒獎典禮受疫情影響延至10月，向來被視為風向球的「2019年度十大專輯暨單曲名單」連帶順延公布，獲獎名單今日正式揭曉，陳珊妮、魏如萱、阿爆與余佩真同擒雙獎，唱作俱佳的吳青峰僅拿下十大單曲；令人意外的是高爾宣、梁靜茹都未在得獎之列。

按圖睇台灣年度十大專輯、單曲得獎者是如何地實至名歸：

+ 7 + 6 + 5

「2019年度十大專輯暨單曲名單」邁入第23年，共計經過近50人次評選出得獎作品，十大專輯得獎者還有王若琳、熊仔&豹子膽、9m88、米莎、神棍、百合花；十大單曲獲獎名單還有岑寧兒、鄭宜農，預計在9月下旬舉辦頒獎典禮。

2019年度十大專輯及單曲完整得獎名單：

十大專輯 陳珊妮《Juvenile A》 魏如萱《藏著並不等於遺忘》 阿爆《母親的舌頭》 余佩真《真真》 王若琳《愛的呼喚》 熊仔&豹子膽《夢想成真》 9m88《平庸之上》 米莎《戇仔船》 神棍《神一樣的存在》 百合花《燒金蕉》

十大單曲 郁可唯《路過人間》 詞：施人誠 曲：張簡君偉 陳珊妮《成為一個厲害的普通人》feat. 呂士軒 詞曲：陳珊妮、呂士軒 阿爆（阿仍仍）《1-10》feat. Dizparity 詞：阿爆（阿仍仍）、王秋蘭（愛靜） 曲：阿爆（阿仍仍）、Dizparity 魏如萱《Ophelia》 詞：李格弟 曲：陳建騏 余佩真《昏你》feat. 亂彈阿翔 詞曲：余佩真 吳青峰《太空人》 詞曲：吳青峰 滅火器《雙城記》 詞：林夕 曲：楊大正 鄧紫棋《摩天動物園》 詞曲：鄧紫棋 岑寧兒《Fly》 詞：盧凱彤、吳青峰 曲：盧凱彤 鄭宜農《街仔路雨落袂停》feat. 陳嫺靜 詞曲：鄭宜農、陳嫺靜

PS. 專輯的獎勵對象是歌手以及製作人，單曲則是獎勵作詞作曲者及演唱人。以上排名均不分名次

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