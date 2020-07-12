陳珊妮冧莊鄧紫棋吳青峰都有份　台灣2019年十大專輯與單曲出爐

撰文：聯合新聞網
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第31屆台灣金曲獎頒獎典禮受疫情影響延至10月，向來被視為風向球的「2019年度十大專輯暨單曲名單」連帶順延公布，獲獎名單今日正式揭曉，陳珊妮、魏如萱、阿爆與余佩真同擒雙獎，唱作俱佳的吳青峰僅拿下十大單曲；令人意外的是高爾宣、梁靜茹都未在得獎之列。
按圖睇台灣年度十大專輯、單曲得獎者是如何地實至名歸：
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「2019年度十大專輯暨單曲名單」邁入第23年，共計經過近50人次評選出得獎作品，十大專輯得獎者還有王若琳、熊仔&豹子膽、9m88、米莎、神棍、百合花；十大單曲獲獎名單還有岑寧兒、鄭宜農，預計在9月下旬舉辦頒獎典禮。
2019年度十大專輯及單曲完整得獎名單：
十大專輯
陳珊妮《Juvenile A》
魏如萱《藏著並不等於遺忘》
阿爆《母親的舌頭》
余佩真《真真》
王若琳《愛的呼喚》
熊仔&豹子膽《夢想成真》
9m88《平庸之上》
米莎《戇仔船》
神棍《神一樣的存在》
百合花《燒金蕉》
十大單曲
郁可唯《路過人間》 詞：施人誠 曲：張簡君偉
陳珊妮《成為一個厲害的普通人》feat. 呂士軒 詞曲：陳珊妮、呂士軒
阿爆（阿仍仍）《1-10》feat. Dizparity 詞：阿爆（阿仍仍）、王秋蘭（愛靜） 曲：阿爆（阿仍仍）、Dizparity
魏如萱《Ophelia》 詞：李格弟 曲：陳建騏
余佩真《昏你》feat. 亂彈阿翔 詞曲：余佩真
吳青峰《太空人》 詞曲：吳青峰
滅火器《雙城記》 詞：林夕 曲：楊大正
鄧紫棋《摩天動物園》 詞曲：鄧紫棋
岑寧兒《Fly》 詞：盧凱彤、吳青峰 曲：盧凱彤
鄭宜農《街仔路雨落袂停》feat. 陳嫺靜 詞曲：鄭宜農、陳嫺靜
PS. 專輯的獎勵對象是歌手以及製作人，單曲則是獎勵作詞作曲者及演唱人。以上排名均不分名次
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