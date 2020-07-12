陳珊妮冧莊鄧紫棋吳青峰都有份　台灣2019年十大專輯與單曲出爐

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第31屆台灣金曲獎頒獎典禮受疫情影響延至10月，向來被視為風向球的「2019年度十大專輯暨單曲名單」連帶順延公布，獲獎名單今日正式揭曉，陳珊妮、魏如萱、阿爆與余佩真同擒雙獎，唱作俱佳的吳青峰僅拿下十大單曲；令人意外的是高爾宣、梁靜茹都未在得獎之列。

按圖睇台灣年度十大專輯、單曲得獎者是如何地實至名歸：

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「2019年度十大專輯暨單曲名單」邁入第23年，共計經過近50人次評選出得獎作品，十大專輯得獎者還有王若琳、熊仔&豹子膽、9m88、米莎、神棍、百合花；十大單曲獲獎名單還有岑寧兒、鄭宜農，預計在9月下旬舉辦頒獎典禮。

2019年度十大專輯及單曲完整得獎名單：

十大專輯

陳珊妮《Juvenile A》

魏如萱《藏著並不等於遺忘》

阿爆《母親的舌頭》

余佩真《真真》

王若琳《愛的呼喚》

熊仔&豹子膽《夢想成真》

9m88《平庸之上》

米莎《戇仔船》

神棍《神一樣的存在》

百合花《燒金蕉》

十大單曲

郁可唯《路過人間》　詞：施人誠　曲：張簡君偉

陳珊妮《成為一個厲害的普通人》feat. 呂士軒　詞曲：陳珊妮、呂士軒

阿爆（阿仍仍）《1-10》feat. Dizparity　詞：阿爆（阿仍仍）、王秋蘭（愛靜）　曲：阿爆（阿仍仍）、Dizparity

魏如萱《Ophelia》　詞：李格弟　曲：陳建騏

余佩真《昏你》feat. 亂彈阿翔　詞曲：余佩真

吳青峰《太空人》　詞曲：吳青峰

滅火器《雙城記》　詞：林夕　曲：楊大正

鄧紫棋《摩天動物園》　詞曲：鄧紫棋

岑寧兒《Fly》　詞：盧凱彤、吳青峰　曲：盧凱彤

鄭宜農《街仔路雨落袂停》feat. 陳嫺靜　詞曲：鄭宜農、陳嫺靜

PS.　專輯的獎勵對象是歌手以及製作人，單曲則是獎勵作詞作曲者及演唱人。以上排名均不分名次

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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