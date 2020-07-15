RubberBand甜到漏、陳蕾放膽糜爛！　推介華語樂壇4首唯美新MV

如果一首好歌是塊美味的pizza，那MV就是它的芝士粉；假如好聽的歌是個漂亮的女生，MV便是耐聞的香水，將歌曲昇華，令人回味無窮。凡遇上好歌，筆者都會期待MV推出，看它如何用影像呈現當中的故事，為歌曲添上更深層的意義。所以一個好的MV，並非只讓人能在K房大唱特唱，它可以擴闊你對歌曲的想像，令你更了解和迷戀一首歌。就讓筆者為你推介全球不同MV最美的一幕，一起欣賞這些結合音樂、影像和創意的藝術品吧！

我們不過是別人的風景：田馥甄 《皆可》

我們總是強求不可得的人和事，但當發現自己淪為別人一剎那的風景，才發現過份執著，不過是苦了自己。作為第五張專輯的第二首主打，Hebe田馥甄的〈皆可〉承接了她作品中一貫的自省與自愛，勸導歌迷放下「想得而不可得」的執念，接受人生在世，雖然看似凡事皆有可能，其實是一切皆不由人的道理。既然沒有事情是必然，倒不如一切隨心，放開拳頭，擁抱自己。

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也許是Hebe的歌曲一直都有種氣勢磅礡之感，所以很適合在大自然下取景 – 繼遠赴〈渺小〉的冰島、〈靈魂伴侶〉的日本取景，今次〈皆可〉的MV，在合作無間的金曲獎導演徐筠軒操刀下，將她的仙氣跟洛杉磯的風景完美地融合。但靚景可不是為拍而拍，而是有著象徵意義：由Hebe一開始被「慌張、笨拙、懷疑」等拋不開的煩憂所纏擾，到她離開痛苦根源學懂放手，便明白世間萬物的緣起緣滅，猶如塵埃，星星、海洋和空氣，都只是個無情的輪迴。人類的情感，不過是風景的一部份，捨不得，卻留不住。

當你看透了風景，便如歌詞所說，不再介意淪為別人短暫的風景，甘願讓流沙回歸大地，讓自己歸於虛無。片末出現的彼岸花插畫，代表死亡，亦代表輪迴，既然失去是必然，那就在萬萬不可的世界裡，找到萬事皆可的念頭，放過自己吧。深奥的歌詞，配上詩意十足的MV跟文案，願能幫助你在滿腦雜念中，找到一絲安慰。

甜到漏的自我隔離：RubberBand 《First Date》

你能想像到，第一次跟心儀對象約會，卻碰不到對方嗎？可能在疫情發生前，這聽起來是件天荒夜談的事，但在這疫情反彈、人人留在家中避免社交接觸的時刻，遙距談情，便顯得再合理不過。一向甚少唱情歌的RubberBand，在疫症期間帶來甜蜜戀曲〈First Date〉，與大家重溫初次約會那種臉紅心跳的感覺。歌曲MV亦由主音6號和填詞人兼老婆Tim Lui合導，令你隔住個mon，都感受到兩位主角隔住個mon，都可以很甜蜜。

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襯衫、化妝，這些為約會所做的準備功夫，還有吃飯、看電影和跳舞，當然都是First Date不可或缺的環節，但透過電話線上談情，最大的不同之處，原來是要準備多個外置充電器，才可以不受時間所限，與對象由朝講到晚、天晴笑到下雨。這個MV的情節也許是導演們的創作，但同樣的故事，卻真實地上演：筆者身邊有遠距離戀愛的朋友，因為疫情關係被迫分隔兩地多月，唯有用視像一起聽歌看電影，以解相思之苦；美國甚至有一對男女，在自我隔離期間在露台以字條傳情，並靠視像共享浪漫晚餐！

雖然隔住個mon都可以甜到漏，但想愛卻不能見（真人），畢竟還是有點痛苦⋯⋯願疫情趕快完結，天下有情人終能見面，大家來場觸得到的First Date。

無法擺脫的慾望：陳蕾《娑婆》

所謂「娑婆」，在佛教中意指充滿罪惡的世界，人們為了享受自由帶來的一刻快感，而甘願忍受著不同煩惱和苦難。MV配合歌曲的地獄感，以藍色和紅色代表慾望，更包含大量意識大膽的激情鏡頭，不謂曲風還是影像，可謂豹哥陳蕾最大膽的一次！不過各位樂迷無需擔心，親熱鏡頭並非是豹哥親身上陣，而是由新生代演員Gigi和Mixson演出。豹哥接受訪問時，更笑言自己只有幾秒鏡頭，但她在MV的角色，其實非常重要。

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故事中的男女荒淫過活，每日活在放蕩跟玩樂中，每當他們放縱自己，象徵慾望的豹哥便會在紅色的燈光下出現，坐在一旁，冷眼觀看他們沉醉於墮落的世界，「糜爛到落霞」。偏鋒的歌曲，配上抽象的用色及影像，完美地呈現豹哥、Mike Orange與黎曉陽合力打造的罪惡世界。

越墮落、越快樂，人本來就是充滿慾望的動物，雖然過著看似不堪的生活，但當迷失在其中，往往只會更不能自拔。假如你想抽身逃離娑婆世界，不一定要仿效女主角剃度，但活在這數碼化的世代，起碼要有她削髮的勇氣，放下手機和電腦、遠離社交媒體，才是擺脫七情六慾第一步。

愛是最溫柔的力量：周興哲《相信愛》

紅遍華語樂壇的創作天王Eric周興哲，除了寫下不少大熱金曲，最近更踩入作家界，推出半自傳散文集《那些未曾說過的話》，分享歌曲背後的故事。〈相信愛〉MV的故事，由劇作家李慧研改編散文集而成，演員方面，更由台灣一眾實力派演員及Eric的親哥哥周予天上陣，打造電影感十足的MV。

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故事講述一位十年前喪女的老警察，整天待在嫌疑犯母親的麵檔，只為親手緝拿兇徒歸案，為女兒報仇。就在嫌疑犯出現的一刻，其母親最初展示謎一般的十字手勢，原來她希望警察能在捉拿兒子前，讓他吃一餐飯。MV最後沒有明示警察是否放過嫌疑犯，只見他回到犯罪現場，哭著謝謝女兒原諒自己。相信是麵檔媽媽的愛提醒了他親情的偉大，仇恨，並不會把女兒帶回世界；只有愛，才能治癒人心。

愛能產生仇恨，但它亦是最溫柔的力量，去解決紛爭。也許到了適當的時間，加上永恆不滅的愛，所有憎恨都會消失。

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