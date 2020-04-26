盤點華語歌曲YouTube MV點擊Top 10　勁難破億?周董出道廿載僅3首

華語歌手MV的點擊率想要擠身YouTube「億級俱樂部」本就不簡單，且多數還是搭上電影或連續劇主題曲的順風車才能叩關成功。根據YouTube「觀看次數最多的YouTube中文音樂影片排行」，截至目前以鄧紫棋G.E.M.累計約2.1億觀看人次的《光年之外》最吸睛，它是荷李活電影《太空潛航者》（Passengers）的主題曲；而「周董」周杰倫則以累積2億的《告白氣球》位居第二；電影《我的少女時代》主題曲，田馥甄的《小幸運》則以1.8億排名第三。

按圖睇觀看次數最多的YouTube華語歌曲MV Top 10：（只計官方MV）

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周董出道20年，共推出14張專輯，代表作無數，卻僅以《告白氣球》、與天后「阿妹」張惠妹合唱的《不該》，以及《等你下課》的歌曲MV破億。不過，單是挾着3首破億點擊的MV，已足以令周董成為「破億單曲」最多的華語天王；緊追在後的則為鄧紫棋、林俊傑與周興哲等3人，各自擁有兩首點擊破億的MV，齊列亞軍。

YouTube「億級俱樂部」入門有多難？即使貴為天團或天后也很拚，出道24年的張惠妹，歌曲傳唱度廣，但個人最高點擊的一首歌是《連名帶姓》，累計約6713萬觀看人次；另外出道也是20年的Jolin蔡依林，她與日本天后安室奈美惠合唱的《I'm Not Yours》，約為3513萬觀看人次，就連歌迷橫跨各世代的五月天，經典歌曲無數，截至目前也僅1首《我不願讓你一個人》MV衝破1億觀看人次。

即使YouTube「億級俱樂部」裡天王天后為數不少，但偶有閃耀新星跑出，如大壯的《我們不一樣》（影片已被官方移除）及陳泳彤20歲的出道作品《說散就散》皆入榜，陳泳彤也是點閱破億中最年輕的華語歌手。

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