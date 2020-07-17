日組合YOASOBI小說音樂化　成名作MV具動畫級質素勁吸3900萬點擊

去年以《夜に駆ける》一曲在日本彈起的雙人組合YOASOBI至今出過三首歌曲，而新歌《たぶん》也預計7月20日在日本數位上架。這組話題雙人組合包括作曲家Ayase及主唱ikura所組成，兩位最主要以將日本SONY MUSIC經營的小說及插畫網站『monogatary.com』的作品歌曲化，如此嶄新的嘗試也令她們迅速在音樂界殺出一片重圍！

YOASOBI的開山之作《夜に駆ける》不僅迅速攻占各大數位音樂榜單，甚至與去年King Gnu《Teenager Forever》及LiSA《紅蓮華》並駕齊驅，MV也僅僅花了5個月時間就突破千萬，這對於一組活動不到一年的組合來說已經是超強的成績。

本網在日前他們接受海外媒體採訪時與團員們進行交流，問到團名「YOASOBI」的由來，Ayase表示平時自己是作為VOCALOID的作曲家進行活動，而ikura則是創作歌手，用比喻來說白天時他們都有各自活躍的領域，而夜晚他們就會合作挑戰各式各樣的事情，所以才取名為「YOASOBI」。（在日文中有夜遊之意）

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對於香港的印象，主唱ikura表示自己的父母去年到訪過香港，當時聽他們說香港人十分親切，Ayase則表示自己還未去過，也希望有機會能到訪香港。雖然他們的曲目都是以原創小說改編而成，但對於找尋靈感的方式Ayase提到自己也常閱讀其他的動畫、漫畫或其他作品，將其轉化為創作能量寫作。

談到Ayase喜歡的作品，他提到《東京喰種》，而自己總是對怪物類的動漫作品情有獨鍾。提到將原創小說轉變成音樂的困難之處，Ayase表示當然是希望將小說內容用音樂生動的表現出來，但作詞上對於小說中台詞以及劇情的取捨及平衡是相當困難的部分。

被問到未來規劃，二人提到當然會想挑戰不同題材的小說將其改編為音樂作品，而團體整體的目標則是希望能參與更多不同的活動。而Ayase與ikura亦對香港粉絲說，對香港聽眾像這樣跨越國境的聆聽他們的音樂，真的感到相當開心，今後也會努力持續創作出振奮人心的音樂，也希望有機會能到香港表演。

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