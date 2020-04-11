【歌手2020】日本天后MISIA的舞台藝術　表演不單是歌手的事

《歌手·當打之年》(又稱《歌手2020》) 節目將近尾聲，剛過去一集亦是五輪常規賽的完結，剩下來就只有突圍賽及總決賽。可能是為了留下一些壓箱寶，今集各人的選曲明顯較為輕鬆，而大熱之一的日本歌姬MISIA則選來英文經典《Can’t Take My Eyes Off You》，原曲於1967年由Frankie Valli主唱，不過多年間亦曾被不少殿堂級歌手翻唱過。

喜歡翻唱爵士經典，MISIA今場在《歌手2020》內為大家帶來《Can't Take My Eyes Off You》。 (微博圖片)

今次MISIA翻唱的版本就如原版般以Jazz為基調，不過演唱上則高昂得多。每次觀看MISIA的演出，音樂與她的場地選址也是一體的，除了有聽覺享受外，也有視覺享受，今次MISIA則選擇了位於東京青山附近的「Blue Note Tokyo」演出。1988年開幕的「Blue Note Tokyo」，是紐約著名爵士樂俱樂部的東京分店，也是在東京聽爵士樂的首選熱點。

「Blue Note Tokyo」是東京著名的爵士樂俱樂部，大家下次去旅行也可以朝聖一下！ (微博圖片)

而MISIA為了這場演出，亦在舞台上準備了些小心思，因為她在原來已經容納了十多人樂隊的舞台上，放滿了一棵又一棵的櫻花，而據她所說，這些櫻花也是真的櫻花：「因為現在的疫情關係，大家也沒有辦法去看櫻花，為了讓大家感受賞花的樂趣，所以我在舞台上布置了真正的櫻花，希望大家感受到我的心意，我深愛著這個大家還能一起唱歌的世界。」作為天后級的歌手，MISIA每場表演也讓觀眾感受到她並不單單用心在音樂上的鋪墊，而且連氣氛、環境等也配合得相當完美，在整輯《歌手·當打之年》當中，深信最用心去安排演出場地的歌手，絕對非MISIA莫屬。

放滿真櫻花在舞台上，是對疫情期間未能親身賞櫻的樂迷一種安慰。 (微博圖片)

重溫MISIA每場演出的精采場地