金曲獎2020│《想見你》片尾曲大熱落選　八三夭自嘲「佛系追獎」

台灣樂團八三夭去年替神劇《想見你》打造片尾曲《想見你想見你想見你》，隨著戲劇收視飆高，且在海外颳起旋風，讓《想見你想見你想見你》一曲由舊年底Hit到今年，並稱霸KKBOX榜單多時，被看好有望搶得第31屆金曲獎年度歌曲獎的門票，入圍名單早前揭曉，可惜他們和獎項擦身而過！

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八三夭主唱阿璞包辦《想見你想見你想見你》詞曲創作，在IG抒發失落心情，表示：「寫了華語金曲，還是無法入圍華語金曲。恭喜所有入圍的朋友。」團長小橘則說：「每年的金曲獎總會幾家歡樂幾家愁，但我不會是愁的那個，因為我知道『我還有愛我的人和一個小小搖滾樂隊』。」

八三夭2003年出道，多次與金曲獎刷身而過：

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他們今天正在拍攝新歌MV，鼓手阿電向大家致歉：「今年又讓大家失望了。今天在沒睡覺和滿檔的工作中度過，中間突然好多朋友的訊息來安慰我，說真的我習慣了也不那麼在意了，但看完訊息後才發現原來我讓這麼多身邊的人失望啊。」身材精實的他打趣稱道歉要露乳溝才有誠意，但自己沒乳溝，靈機一動說用打勾勾代替，邀約大家8月29日到高雄巨蛋參加八三夭的生日趴演唱會。

另外，八三夭在Facebook page Po出《想見你想見你想見你》的MV，發文說對金曲獎是很佛系的：

因為有幸被稱遺珠樂團的次數，都快要可以串成佛珠了。希望《想見你想見你想見你》這首歌，入圍了你心中的年度歌曲。 八三夭

身材精實的鼓手阿電打趣稱道歉要露乳溝才有誠意，但自己沒乳溝，靈機一動說用打勾勾代替，邀約大家8月29日到高雄巨蛋參加八三夭的生日趴演唱會（官方宣傳海報）

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