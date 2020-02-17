【想見你】八三夭邀BIGBANG御用神人操刀　洗腦神曲靠一樣嘢完成

台灣燒腦新劇《想見你》昨日播出大結局，一連13集的穿越、懸疑、愛情劇告一段落，到底誰是最終Boss這裏先不劇透，反而要說一下劇中出現的歌曲。之前為大家介絡過伍佰的《Last Dance》因為劇集而「回春」，這次為大家介紹由樂隊八三夭演唱兼創作的《想見你想見你想見你》。

神劇《想見你》日前完結，你睇得明幾多成？使唔使再翻睇呢？(《想見你》Facebook圖片)

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八三夭放下以往的搖滾風格，換成R&B感覺創作《想見你想見你想見你》，邀請到創作的《小幸運》 JerryC 合作編曲，又與BIGBANG 御用母帶工程師 Aya Merrill合作，光看牌面就知道是狠角色。而歌名背後都有段故，正所謂「重要的事情要說三遍」，所以歌曲中文名稱就是《想見你想見你想見你》來表達當中強烈的情緒，而官方英名稱是「Miss You 3000」概念來自《復仇者聯盟中》Iron Man囡囡所說的「I Love You 3000」，意思是即使要穿越時空，我也要見到你的感覺。

八三夭只係睇咗一集劇本就寫到呢首走心之作，真係神一樣的隊友。(MV截圖)

八三夭創作《想見你想見你想見你》著重表達劇中那份強烈的情感，如此聽來他們熟讀到了一次劇本或者看畢全劇才了解當中的情感，但結果卻完全相反。八三夭在訪問時提到，他們在劇集製作前期就被邀歌，當時只得第一集的劇本以及很簡單的剪接版本；而且創作歌詞時，在沒有完整劇本的情況下，他們依靠劇名以及角色設定，再加上自己想像去創作，實在是出乎大家意料。

今次MV與知名團隊 8ID Studio合作，遠赴日本橫濱、東京取景，充滿日系浪漫情懷。(MV截圖)

八三夭 831【想見你想見你想見你 Miss You 3000】電視劇「想見你」片尾曲 Official Music Video：

https://youtu.be/4iRupuNet3Q