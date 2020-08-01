Taylor Swift《folklore》暗藏5個秘密　粉絲懷疑前男友有份寫歌

你能想像Bon Iver和The National與Taylor Swift有緊密連結嗎？一切在7月24日這日有戲劇性的變化，Taylor Swift無預警發行全新專輯《folklore》震驚全球，不但迅速攻陷各大平台排行榜，同時也獲得樂評、歌迷一致高度讚賞，到底這張驚喜傑作如何來？背後又有什麼有趣故事？一齊睇睇！

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Taylor Swift專屬「獨立」之作

在前七張專輯裡，我們看到Taylor Swift從鄉村成功轉型流行樂，並分別在兩個曲風的時代裡贏得格林美「年度專輯」，躍升為全球一線女歌手。但這張專輯並非「鄉村Taylor Swift」或「流行Taylor Swift」，而是一個全新的「獨立民謠Taylor Swift」，有很大一部分要歸功於4位音樂人，分別是Aaron Dessner、Bon Iver、Jack Antonoff和William Bowery，單看名單就知道為何這張作品的大轉變能夠如此完美。

Aaron Dessner為The National的結他手，參與了這張專輯11首歌的譜寫與製作，等於奠定了整張專輯的基調，據他的說法，〈cardigan〉、〈seven〉和〈peace〉是最先完成的三首創作，以此再進行延伸。Bon Iver主唱Justin Vernon則參與了專輯內唯一一首合唱曲〈exile〉的譜寫，Jack Antonoff基本上就是Taylor Swift音樂女神的總管，而William Bowery這位參與2首歌譜寫的謎之音樂人，會在最後進行討論。

Aaron Dessner（左二）是The National的結他手，參與今次11首歌的譜寫與製作，等於奠定整隻碟的基調。他指〈cardigan〉〈seven〉和〈peace〉是最先完成的三首歌，以此再進行延伸。Justin Vernon（右二）則參與專輯內唯一一首合唱曲〈exile〉的譜寫，而Jack Antonoff（右一）則是Taylor Swift音樂女神的總管（GettyImages）

這張作品在除了以上五位音樂人（加上Taylor Swift）的見證，誰都不知情的狀況下就展開製作，Taylor Swift擁有100%的「獨立」創作自由，也是她首張與「獨立」曲風相連結的作品，這就是專屬Taylor Swift的「獨立」之作。

彩蛋女王的心思

縱使最愛玩彩蛋的Taylor Swift，無法在這張專輯裡發揮太多精密佈局，但仍然被眼尖的網友發現一個有趣的事實。在實體專輯冊子內頁裡，Taylor Swift身穿黑色上衣，躺在地板上，與其4月底一張自拍照不謀而合！她在自拍上寫下「現在並沒有發生太多事」，實際上她就在拍攝新專輯的照片，重點是當日剛好也是〈cardigan〉demo完成的日子，讓網友崩潰：「超多事發生！！」

另外一項有趣的發現，就是專輯發行的日期，我們知道Taylor Swift最愛的數字是13，當你把發行日期相加之後，7+2+4＝13，剛好就是這個完美的巧合，與其說這是一個無預警釋出，不如說Taylor Swift早就準備很久了呢！

She said “Not a lot going on at the moment” but she was LYING pic.twitter.com/wAQm71b9S8 — Taylor Throwbacks ➐ (@ThrowbackTaylor) July 23, 2020

三角戀的三部曲！竟與小飛俠、死侍女兒有關

Taylor Swift曾在一場直播中透露，專輯裡有三首歌組合在一起的「青少年三角戀 Teenage Love Triangle」，分別用不同人物角色和時空背景串連在一起。經過網友抽絲剝繭後，發現這三首歌分別是〈cardigan〉、〈august〉和〈betty〉，對應的三位角色名稱分別是Betty、James外遇的女孩和James。〈cardigan〉從女孩Betty視角出發，在歌詞和MV中大量加入迪士尼經典動畫《小飛俠》的比喻與元素，暗指一段年少輕狂的純愛，在很久以後還是會被想念。

〈august〉在主題呈現上，與〈Tim McGraw〉有著極高的相似度，都在講述一段無疾而終的夏日戀情，這次是以一名與James出軌的女孩視角出發，講述自己了解到無法與James在一起的心情。最後一首歌〈betty〉，讓我們想起「old Taylor」，那位用一把結他講述切身故事的鄉村歌手，此曲輪到James的角度，對傷害Betty的感情表達悔意，同時也看到Betty從傷痛走出來，成長茁壯變得更好。

有趣的是，〈betty〉歌詞裡講到的James與Inez，正好是「死侍」Ryan Reynolds的兩個女兒的名字，James之前就曾幫Taylor Swift錄製〈Gorgeous〉歌曲的導引，Ryan一家人與Taylor Swift的好交情不言而喻，這讓人深信歌曲中的James其實是一位女孩，三角戀其實是女兒之間的情愛關係，而「betty」可能就是Ryan第三個女兒的未公開名字！

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專輯保密功夫到家！〈cardigan〉MV妝髮、導演不假手於人

根據Aaron Dessner的說法，不僅參與製作專輯《folklore》的樂器演奏家，不知道自己是在為誰工作，甚至環球唱片高層也是等到專輯發行消息前幾個小時，才知道Taylor Swift要推出這張作品，堪稱史上最保密的發行，也讓人見識到，原來Taylor Swift的整張專輯走向和風格，都是自己隨心所欲掌控的，不得不讓人佩服她在這操作上的積極與努力。

至於首支主打歌〈cardigan〉的MV，是Taylor Swift自編自導自演，且獨自完成妝髮造型。她在社交媒體上寫下：「這部MV是在一名專業醫療人員監督下，拍攝完成的影片，現場每一位工作人員都戴上口罩，保持適當距離，所以我必須完成自己的妝髮和造型。」看到這裡絕對要給Taylor Swift一個掌聲鼓勵吧！

The music video for “cardigan” will premiere tonight, which I wrote/directed. A million thank you’s to my brilliant, bad ass video team - Cinematographer Rodrigo Prieto, producer Jil Hardin, executive producer Rebecca Skinner, AD Joe ‘Oz’ Osbourne pic.twitter.com/2hNXnzFbwY — Taylor Swift (@taylorswift13) July 23, 2020

未解之謎：William Bowery

《folklore》整張專輯集結五位優秀音樂人完成，除了Taylor Swift本人外，還包括前面提到的Aaron Dessner、Justin Vernon、Jack Antonoff，剩下的就是這位名不經傳的William Bowery。Fans紛紛猜測，這位William是不是Taylor Swift的男友Joe Alwyn！

網友的分析如下，William參與了專輯內2首歌的譜寫，分別是〈exile〉和〈betty〉，細看〈exile〉的歌詞版MV，可以發現有一名男性走在森林小徑，Joe Alwyn曾在3月初post出一張在森林漫步的相片，背景還有一名攝影師，讓人不得不將兩件事聯想在一起。

Interesting how William Bowery is credited on exile and according to fanmade theories t's Joe and pls look at the lyric video, oomf pointed out there's a CAMERA MAN IN THE BACKGROUND HELPPPP pic.twitter.com/jXyXMMRhej — «𝓓𝓪𝓰𝓶𝓪𝓻𝓪 » 𝒇𝒐𝒍𝒌𝒍𝒐𝒓𝒆 (@bloodyforswift) July 24, 2020

再者，Taylor Swift與Joe Alwyn首次被拍到正式約會的地方，正是紐約的「Bowery」酒店，而Joe Alwyn的曾祖父名叫William Alwyn，他是一位音樂家、作曲家，也是音樂老師，這樣的緊密關聯實在讓人感到震驚！

不過其他fans也有不同的猜測，從Joni Mitchell、Lorde到Harry Styles都在這份名單內。會說是Harry的原因有很多，一方面是Joe不太可能在沒有經過專業音樂訓練下，產出如此高質量的作品，而且〈exile〉製作人Aaron Dessner表示，William是一名男性創作歌手，Harry Styles的可能性就更高。

Harry Styles先前就有使用化名「Mick Greenberg」為Alex & Sierra譜寫創作的先例，所以再一次使用化名，防止他人指指點點是非常有可能的，再者兩人也曾在2012年於Bowery酒店約會，〈Exile〉的故事也能看到兩人先前的愛情經歷，裡頭更有一句歌詞「we always walked a very thin line」，可能就是暗指Harry Styles的新專輯《Fine Line》。如果Taylor Swift能在〈You Need To Calm Down〉與Katy Perry重修舊好，為什麼不能與前男友一起合作，交出這首展現脆弱和真誠的傑作呢？

〈exile〉製作人Aaron Dessner表示，William是一名男性創作歌手，Harry Styles的可能性就更高（GettyImages）

你們又覺得William Bowery到底是誰呢？

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