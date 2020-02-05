Taylor Swift曾因負評絕食　Netflix紀錄片公開星光背後的寂寞

美國天后Taylor Swift自出道而來便一直是樂壇中的風雲人物，近日Netflix新上架的紀錄片《Miss Americana》揭示了這位巨星於光環背後的真實一面，剖析她對於事業、成長、愛情與Haters的內心感受。

近日Netflix新上架的紀錄片《Miss Americana》揭示了Taylor Swift於光環背後的真實一面(Netflix)

Taylor Swift 17歲時以鄉村歌手的形象出道，踏上音樂創作之路。她的第二張專輯《Fearless》成為了2009年最暢銷的專輯，同年更舉辦了第一場巡迴演唱會，風頭一時無兩。然而，當時年輕的Taylor Swift並未獲得全部人的認同。現在30歲的她，雖然已成為席捲樂壇的天后級歌星，但仍然不斷受到Haters無孔不入的抨擊，不論是她的身形、情史、政見等，均成為被攻擊的目標。

「我知道自己並不完美，所以我努力改變自己迎合他人，我一直培養自己成為那個有禮貌的好女孩。」(IG@taylorswift)

從13歲開始，Taylor Swift便養成了寫日記的習慣。自小她便希望成為大家眼中的乖巧女生。「我知道自己並不完美，所以我努力改變自己迎合他人，我一直培養自己成為那個有禮貌的好女孩。」Taylor Swift一出道便聲名大噪，獲得的認同感令當時的她感到非常滿足，因為她終於變成了那個眾人期望她成為的人。為讚賞而高興、為他人而活，這些都是Taylor Swift曾經堅守的宗旨。

攀上巔峰後才發現，自己原來沒有任何可以分享喜悅的同伴。（IG＠taylorswift）

Taylor Swift於2010年打破了格林美獎的紀錄，成為了史上最年輕奪得年度專輯的歌手。而正在發生的都是自己夢寐以求的一刻，Taylor Swift感覺自己已成功攀上巔峰。然而，惘然若失的思緒伴隨著興奮來襲，她驚覺在那段歷盡驚險的旅程中，自己原來沒有任何可以分享喜悅的同伴。

「我沒有任何人可以傾訴，也沒有任何人跟我有共鳴。除了我的媽媽以外，難道真的沒有一個人讓我能在這刻致電給他嗎？」不少人認為Taylor Swift的戀情一段接一段，定必如沐春風、幸福滿溢，但原來她只是把寂寞空虛的一面加以掩飾，心靈上的空洞也只有自己知道。

她於《Miss Americana》中坦承自己曾因體形問題，一度過份節食而患上飲食失調。（Getty Images）

踏入30歲，Taylor Swift學懂欣賞自己略帶肉感的身體。她於《Miss Americana》中坦承自己曾因體形問題，一度過份節食而患上飲食失調。曾經有一段時間，只要是任何關於Taylor Swift身型的報導都會刺激她的情緒，被拍到小肚腩、被笑指像懷孕，種種負面的報導令她開始停止進食。但Taylor Swift漸漸的發現，她愈來愈喜歡真正的自己，她也開始不怎麼在意別人說她又長胖了。「我現在明白到我本來就是一個穿中碼，而不是穿加細碼的女生，這就是我身體原來的模樣。」Taylor Swift坦然，總有一些美的標準是我們無法達到的，寧可看起來圓潤，也不要看起來像生病。

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