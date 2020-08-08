米津玄師1首歌令菅田將暉呷醋？　節目爆5件趣事揭二人沙煲兄弟情

時隔一年四個月，米津玄師再度來到菅田將暉的深夜廣播節目《菅田將暉的All Night Nippon》作客，私交甚深的兩人不僅大談工作上的趣聞，連私生活也是不保留的公開，5大亮點帶你回味當晚精彩的3小時節目！

1. 聽眾建議米津玄師可以兼職「Uber Eats」？！

這晚節目中開放聽眾來信提供「消磨時間的方法」，給幾乎都宅在家不出門的米津玄師。其中有聽眾便建議：「節目開頭米津玄師有提到自己是外賣愛好者，那麼不如對調立場、挑戰兼職外送員吧！」讓兩人大笑不停，更表示訂餐的用戶看到外送員頭貼是米津玄師，應該會懷疑自己的眼睛吧！

米津玄師自言個性超宅（IG@hachi_08)

2. 〈找錯遊戲〉紅白首度公開，比起年幼的Foorin，他更擔心菅田將暉？！

菅田將暉於去年的紅白歌合戰中演唱米津玄師的製作曲《找錯遊戲》，綵排時米津玄師特地親自到現場參與並提供建議。他坦言，當天同樣都是演唱他的製作曲，但菅田將暉的演出，比起Foorin跟嵐更讓他感到莫名緊張！自爆綵排時自己試唱一次才發現，他給菅田將暉一首超難詮釋的歌。當晚演出結束後還立刻send Line給菅田將暉，大讚其優秀表現，更表示觀看當下不時想起錄音過程，覺得欣慰。但一旁的菅田將暉忍不住笑：「連Foorin彩排你都沒看，你也未免太不放心我了吧！」

對於這次米津玄師推出新專輯翻唱《找錯遊戲》，菅田將暉開玩笑說道：「明明就只有我能聽到米津玄師的版本，現在竟然要讓大家都聽到⋯」米津聽完再問一句：「妒忌嗎？」一來一回巧妙互動，讓Fans半夜在Twitter上大叫：「好可愛！」

3. 米津玄師竟為了尋找成就感而沉迷遊戲？！

因疫情的關係而無法自由外出的現況中，米津玄師透露除了花時間寫歌外，很多時候都在打機。對一竅不通的菅田將暉說明遊戲內容時，他發自內心覺得：「在拯救居民後，看他們充滿感謝的模樣，讓我有種『原來有人需要我』的滿足及成就感，我覺得很好！」讓菅田將暉又忍不住說笑駁斥：「堂堂米津玄師到底為何要在遊戲找成就感！」

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4. 大檸檬哥哥不搞檸檬果園，反而想開發自家品牌「米津米」？！

菅田將暉從去年便開始稱呼米津玄師「大檸檬哥哥」，今天也不例外的提到這個話題，更有聽眾詢問：「請問米津玄師有打算起別墅、造個檸檬果園嗎？」逗得兩人哈哈大笑。後來米津玄師認真回應，其實從小看著阿公阿嫲在大自然圍繞的環境下生活，對此也有憧憬。菅田將暉聞言幫腔：「不然你種米好了。」米津玄師立刻附和：「米津米聽起來還不錯。」讓菅田將暉忍不住拍手叫好。

5. 上節目心得竟是「不用太認真做」？！

由於兩人交情太好，3小時節目從正常的生活分享，到菅田將暉不時丟出如「專輯完成吃的第一餐是什麼？」、「最喜歡的小菜排行榜前三名是什麼？」等令米津玄師措手不及的荒唐提問，氣氛宛如在自家客廳聊天的兄弟一般和諧且有趣。

米津玄師雖然在節目尾聲時，提到專輯的部分僅有一句「鳥叫聲很難錄嗎？」實在很荒唐，但能夠跟菅田將暉聊天覺得很開心，也度過了很輕鬆的三小時。菅田將暉則在送走米津玄師後才偷偷感性爆發，表示米津玄師製作專輯過程其實相當緊張，今天看他表情舒緩放鬆很多，覺得很開心。

而節目播出後，聽眾也對於兩人溫馨又爆笑的兄弟情誼給予許多正面的回應，透過這晚的節目，讓披上多層神秘面紗的米津玄師，流露出更多平易近人的一面。

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