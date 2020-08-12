本週Jer住你｜Jerald爆粗讚方大同有才華：佢唱越南話都會咁好聽

音樂人Jerald陳哲廬在Youtube節目《本週Jer住你》邀請嘉賓訪談前，會先與觀眾分享對現今樂壇的看法及創作時的心得。今集在藝人吳彥祖訪問前，Jerald亦與一眾好友大談音樂經。被網民問到對唱作人方大同的意見時，Jerald不禁爆粗大讚：「佢真係一個音樂界嘅天才，流啲血都係有音㗎！」

《本週Jer住你》的主持分別有Jerald、徐繼宗 、謝國維以及陳嘉業 Ken Chan，今集邀請吳彥祖剖白自己留美發展的因由。（節目截圖）

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方大同出道至今已有15年，雖然早年在廣州生活時學懂廣東話，並決定在香港開展唱作人生涯，但除在2009年翻唱關菊英《狂潮》外，其他作品都是華語歌，包括近期推出的新專輯《宅這》。能夠憑國語歌在廣東市場立足，Jerald直言：「因為佢啲歌好聽囉，邊個會理佢唱緊咩語言？佢喺香港唱嘅歌感動到人，多人接受，人哋鍾意，就係咁簡單。我覺得佢唱越南話都會咁好聽！」

一同參與討論的四位主持亦點名提到方大同2016年專輯《西遊記》，雖然比過往作品較難在情感上觸動聽眾，但他們對專輯製作、編曲等層面均讚歎不絕，Jerald更笑指：「就算（歌曲）有啲失誤，但係都會覺得係啱嘅！」