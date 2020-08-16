蔡健雅首次網上開演唱會勁興奮　疫情宅在家與蔡依林青峰喪包餃子

台灣金曲歌后蔡健雅受疫情影響，原訂5月的《給世界最悠長的吻》台北小巨蛋巡演，延至明年1月30日舉行，怕讓粉絲等太久，蔡健雅率先攜手TME live於昨晚舉辦《若你碰到我》超現場音樂會，這也是她出道多年來第一次舉辦線上演唱會。雖然台下零觀眾，但她也興奮表示：「真的好久沒唱歌，也好久沒看到樂手朋友們，真的很開心，今天就是一種什麼都想唱的心情。」沒想到卻搞笑叫錯樂手名字。

「若你碰到我」Live音樂會名稱由來，是她發現距離《若你碰到他》專輯剛好發行10年，特別以「若你碰到我」來命名，帶來多達16首歌曲，要給線上粉絲正能量與希望，其中小彩蛋則是獻唱周杰倫（周董）的《愛情廢柴》和《說好不哭》，她說：「上一次杰倫跟我的互動還挺有趣，當時翻唱也不知道會怎麼樣，就是憑著自己感覺去唱，用自己的風格，好像大家還蠻喜歡的。」

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蔡健雅透露原本不知道周董生日，周董透過公司來問她有沒有想要cover歌曲，但事前真的不認識周董，沒有交流過或傳過簡訊，可能曾在音樂節偶遇過，打趣「我想說要翻唱要不要先聊一下，至少要假裝認識一下，就開始簡訊通了電話」。沒想到大獲好評，這次特別再度演唱，希望讓更多人聽聽她cover周董作品的版本。

疫情期間，蔡健雅透露自己「奇奇怪怪的東西都想學」，她說：「除了烤酸麵包、養酵母，也學了新的樂器，向JJ（林俊傑）借了一個手碟，自己又買一個大提琴學打樂器開始上課。」偏愛研究西式、法式料理甜點，近期突然愛上包餃子，對麵皮的煙韌、口感到餃子內餡與摺痕都講究，她笑說：「這對身為控制狂的人來說超有挑戰，大概也因為自己強迫症的個性總是選一些可以鍛鍊自己的手法。」而包餃子的星友居然是青峰和蔡依林（Jolin），並讚Jolin很敬業，準時到現場熟練詢問麵粉棍在哪裡：「感覺大家都有先看教學視頻，好像大家都會一點」。

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