眾故事│謝安琪與麥浚龍合作三年不再執着：粉絲話未見過我咁唱歌

謝安琪（Kay）2016年推出單曲《山林道》後，決定全面休養。之後麥浚龍（Juno）積極邀請加盟，並構思長達三年的《the album》音樂企劃，最終Kay於2017年首肯加盟唱片公司幻國文化，提前復出。 在此之前，其實他們已在《羅生門》（2015）結緣，建立一定友情基礎，所以展開《the album》音樂企劃時，他們不需要花太多時間磨合。回望過去3年，Kay和Juno彼此漸見默契，亦令Kay本人在歌唱事業上有衝擊：「以前唱歌，有心理壓力，有啲真係先天條件，以前唱歌，演出之前好怕做好多訪問，因為擔心我把聲唔好，但喺呢個Project裏面我唔再執着。」 撰文：劉傳謙 採訪：游大東、劉傳謙 攝影：葉志明、羅子揚 剪接：陳尚欣 謝安琪服裝提供：Ports 1961 化妝：Kris Wong 髮型：Sing Tam

現在Kay與Juno溝通，不會把任何事情都談得很仔細。（葉志明攝）

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合作模式漸變 先順應後從心

Kay起初應邀加盟，工作上決定先順從Juno意見，後來經過溝通深入了解對方及故事發展後，她明白自己在工作上不需要跟着別人步伐：「成個故事係佢構思，對於我休息之後嘅『復出』，佢都有好多睇法，有好多嘅計劃。復出好似係佢邀請我，將我帶入嚟呢間公司，但係當行嘅時候其實係一齊行囉，中間就算有啲嘢要解決、處理，我哋都係傾。」

去到今天，Kay和Juno即使沒有時時刻刻講出口，亦已知道如何遷就對方。「好似錄《合唱歌》，我去唱咗，佢聽；佢聽完又會配合我唱，我再聽返佢配合我唱嘅版本係點樣，我又有調節；我唱返，佢又聽返……其實嗰個過程大家都會好知對方會點做，或者做啲乜，然後互相配合。」二人合作頻率高，難免意見不合，但Kay認為大家都希望把事情做好：「我哋都好顧及大家嘅感受，聽對方想點樣，然後喺中間搵方法。」能在音樂上合作無間，Kay亦直言相當難得。

放下聲線執着：可能有日好攰咁唱《囍帖街》

透過參與《the album》音樂企劃，Kay對於唱歌亦更有信心。她承認，以往演出時，心理壓力很大，因為曾經多次爆肺非常擔憂，另一方面又過份追求完美聲線：「譬如我爆過肺咁多次，（以前）真係連跑步都跑唔到！」是故，她未加入「幻國」時，演出之前甚少接受訪問：「如果唱歌前已經講好多嘢，把聲好攰，我會好驚一陣間嘅演出唔好。」

然而在這3年來的開竅期，Kay對唱歌有另一種體會，她以《我在陽台上看你》解釋：「（呢首歌）表達呢個女人（浦銘心）嫁咗畀一個人（董折），日日望見佢喺樓下唔返屋企，總之喺樓下係咁食煙，都唔想返嚟屋企，（呢個狀態）點會係好精神嘅聲呢？其實唔同質感嘅聲都有意思！」

Kay亦漸漸放下對聲線的執著：「可能有啲人，都係會追求咁多年都要唱返同一種（聲線），但年紀大咗，有時同一首歌你喺今日唱，就係（基於）你今日（聲線）嘅質感，（將來）你唱返同一首歌，味道係會唔同咗。當年係好聽，依家都係有另一種好聽。」她現在更珍惜每一次狀態不同而出現的演繹味道：「嗰日嘅狀態唔同，你嗰日先會唱到嗰種味道，咁唔係一定代表攰嘅聲就係唔好聽。可能就係有一日我好攰咁唱《囍帖街》係你未聽過嘅，其實都可以好好聽。」

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香港市場節奏快 用三年製作《the album》「奢侈」

《the album》專輯內歌曲派台次序並不一定與碟內呈現的時序一樣，往後樂迷或會因為某一首歌，而重新再看一次這段故事。不過在節奏急促的音樂市場下，完成長達三年的音樂計劃，而且背後還有規模龐大的製作，由創作、錄音、拍攝MV、撰寫文案， 而所有歌曲互有關連，Kay認為相當「奢侈」：「一首歌裡面就好似講咗個大主題，下一首個就已經要講第二啲嘢。所以你用3年時間去好仔細咁講一個故事，唔係個個都有咁嘅耐性去追。」

對於浦銘心與董折的故事，歌迷一追便三年，但Kay仍然看好日後會有更多樂迷加入：「可能有啲人之後會因為某一隻歌，又會追返呢個故事。」能在這個音樂計劃參與其中，Kay亦覺得很有滿足感：「其實呢件事好難做㗎，但係好值得做。」

而歌迷對自己近年來的評價，亦是Kay繼續參與計劃的動力：「好多歌迷會覺得『我未見過你咁樣唱歌』、『我覺得原來你咁樣唱歌好好睇同好好聽』、『我未聽過你呢把聲』、『我直頭未見過你呢種狀態』，呢啲都係好難得。」