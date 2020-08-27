連Tesla老細都心動？Elon Musk女友樣靚身材正　撻著全靠人工智能

說到虛擬偶像，很多80，90後立即就會想起日本的初音未來。這些虛擬人物實現了二次元偶像的立體化和跨次元，受到了二次元愛好者的廣大歡迎。10年前，當我看到初音未來全息投影的演唱會人山人海時，我感到非常驚訝，竟然會有這麼多人去看一個數位化，沒有實體的虛擬人物。 編者：Jaz／自來水tapwater

隨著日本二次元偶像文化在世界的傳播，近五年來，各個媒體平台上開始陸陸續續出現不同的虛擬偶像。2016年，Youtube上也出現了第一個虛擬的主播。我漸漸意識到，這些 “虛擬偶像”其實並非我想像地那麼虛無，數位化的聲音和誇張比例的虛擬人物背後，是一個有血有肉的強大的團隊為其製作形象設計和程式編寫。

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近期在歐美，一個新的虛擬偶像又誕生了。我想來介紹一下這個虛擬偶像，她的原型以及她們的故事。

這個帶著天使翅膀、惡魔眼睛的造型──1月份在一個名為War Nymph的社交媒體帳號上孵化誕生，並在這個頁面上成長。看到這個形象，不禁覺得非常眼熟，這個臉龐似曾相識──這個人物是按照加拿大籍音樂人Grimes，科技創業家Elon Musk的現任女友，所製作的。

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5月4日晚，Elon Musk發Twitter，宣佈母子平安，並告知世界自己的兒子出生了。一位網友追問Elon Musk給孩子取了什麼名字，Elon Musk反手就拋出一個讓人看不懂的名字 “X Æ A-12 Musk” 。Grimes 與Elon Musk都對人工智能著迷，兩人就是因為在Twitter上談論人工智能找到共同話題而認識的。

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Grimes的原名是Claire Boucher，她是加拿大籍的獨立創作型女歌手，更為人所知的是她的藝名Grimes。在2012年她發佈的第三張專輯《Visions》給她帶來了新的突破，這張專輯加入了新金屬元素，被美國紐約時報稱讚為「迄今為止最令人印象深刻的專輯之一」。在她的音樂視覺中她常常加入科技元素，運用3D建模技術展示充滿幻想與未來感的視覺體驗。於是，懷孕後的Grimes啟用虛擬形象War Nymph也不足為奇。

2020年，Grimes推出了她的最新專輯《Miss Anthropocene》，新專輯的10首曲子中的每一首都體現了「死亡」這個主題──講述了人類如何離物種的自我滅絕越來越近。Grimes的靈感來自被一點點毀滅的大自然以及全球變暖──Miss Anthropocene是敘事的主角，Grimes將其描述為「氣候變化的擬人化女神」。

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因為懷孕和生育，Grimes無法像從前那樣把所有精力放在音樂上。她決定利用現代科技，製造一個和自己一樣的虛擬人物來代替她出現在MV中，甚至是演唱會上。據Grimes的描述，這個3D虛擬人物讓Grimes走出聚光燈下，讓她更加舒服地展示內心的自己。

也許，War Nymph將征服Grimes的所有恐懼。不再有暴躁的評論家斷章取義，不再有同行懷疑她的製作天賦，不再有仇家想把她打入低谷。我們多少次在內心生出新版本的自己，在一次次的測試中，希望可以變得更好。現在Grimes可以通過這個虛擬形象無所畏懼地做自己。也許在這條時間線裡，資訊被時間旅行所扭曲，人們眼中的反派或許是來自未來的英雄。在這個虛擬的世界中，沒有偏見，沒有誤區。

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登錄到這個虛擬人物 War Nymph的社交帳號上，看見的是她在Grimes懷孕期間代替她的各種出場——時而成為封面模特，又或是代言網路競技遊戲《鬥陣特攻》（Overwatch ）。

這個虛擬人物實驗已經證明了為什麼Grimes是我們這一代最令人著迷的人物之一：一個在20世紀90年代加拿大籍DIY龐克搖滾樂手，大學讀神經科學，在俱樂部裡起家，最後在科技未來主義巨獸的肚子裡狂歡。作為一個插畫師，我為她和War Nymph獻上一幅插畫，來慶祝她的孩子以及War Nymph的誕生。

插畫"勇者，未來和花” by @jazzz_shm（自來水授權使用）

她用關於人工智能的Top 40歌曲指揮著大家，引領著大家，偷偷地將聲波由城市一直顛覆到了郊區。她唱道：「Imminent Annihilation Never Sounded So Dope / 即將到來的滅亡從未讓我覺得這麼酷」。在這一點上，我們無法反駁她。當黎明降臨，潮水將我們淹沒時，我們的內心開始翩翩起舞。

【本文獲「自來水tapwater」授權轉載，微信公眾號：tapmusicc】