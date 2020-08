Britney Spears近月IG相眼神超詭異？父嚴辭駁斥疑軟禁女兒傳聞

曾經的美國樂壇小天后Britney Spears長年深受監護權案及精神困擾,被指畀阿爸Jamie Spears「軟禁」在精神病院,令Fans睇唔過眼,到法院示威發起「釋放Britney 」(Free Britney)活動。對此,Jamie認為全是陰謀論,更指大家根本不知發生的任何事。

Britney Spears現年38歲,自1992年出道至今,推出過多首陪伴90後成長的經典歌曲,包括《...Baby One More Time》、《Oops!... I Did It Again》、《Lucky》等:

Britney Spears自2002年因為個人生活與婚姻問題事業停擺,2007年傳出精神狀況惡化,當時法院裁定由其父親Jamie Spears擔任財產託管人,她長年深受監護權案及精神困擾。

另外,Britney近來upload了許多「非拍照風格」的相,畫面可見幾乎都是往上瞪住鏡頭,面部表情有點不自然,令Fans覺得詭異。有人認為拍攝角度唔似自拍,認為Britney可能被人控制,所以有Fans到法院示威發起「Free Britney」活動,希望能讓她早日脫離父親監護權。

Britney Spears最近幾個月在IG Po出的相眼神空洞,有fans懷疑她精神有異甚至被操縱:

Jamie對此表示,是笑話,全是陰謀論,更指大家根本不知發生的任何事。他認為應該由加州法庭決定什麼對女兒最好而不關其他人的事,也說自己愛女兒以及其他子女。此外,他否認有盜取女兒資產,他表示每年都要向法庭申報使用的每一筆錢。

