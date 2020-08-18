Miley Cyrus新歌《Midnight Sky》講失婚：十年感情一日報道講完

Miley Cyrus近一兩年並不好過，近期則終於在Apple Music音樂節目《New Music Daily》上分享全新單曲《Midnight Sky》的創作靈感，包括今年年初經歷失婚的傷痛、早前因加州大火而遭焚毀的馬里布家園，以及一直活在他人眼光的心路歷程。

「我只想從自己的角度經歷這一切，而非從大眾或媒體的角度。我需要重奪那把自主的聲音。而我相信，很多女性現在都意識到這種自主的重要性。」

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過去半年遠離酒精及藥物影響的Miley Cyrus，持續談及她是如何保持清醒，學習聆聽直覺的重要性，以及為何會推出單曲多於整張專輯：「這段日子，我覺得大家都好像在極速成長中，至少我很確切地感覺到成長的痛楚。我甚至覺得我的軀殼正在束縛我的靈魂，而很多人都和我一樣，大家的精神存在都在膨脹中，向世界宣布我們的理念、我們的價值觀，甚麼可以接受、甚麼不可。而這一點，在這張單曲中非常重要。」Miley Cyrus又提到年前與連恩咸士禾夫（Liam Hemsworth）離婚的感受：

過去一年，經歷完一場非常公開的離婚，那明明是我與相處超過十年的人分手、一段超過十年、非常私人的經歷和體會，在大眾眼中，卻是透過媒體、從一架直升機的偷拍鏡頭，在一天的報導內說完。 Miley Cyrus

Miley Cyrus與「雷神細佬」前夫連恩咸士禾夫此情不再：

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Miley Cyrus感到這段時間的孤寂：「我覺得我的故事好像已經被別人講完了。我覺得自己被污名化。過去一段時間，我有點因此而封閉了自己，因為我不覺得自己有責任向媒體交代些甚麼。我情願從其他角度去抒發那些感受，再投入到我的音樂當中。」

隨後話鋒一轉，提到自己的新單曲《Midnight Sky》：「這首歌就是這樣，原本我在為另一首歌構思MV的概念，但當我的監製 Andrew Watt 給我聽了這段音樂，我決定重頭開始，以那段音樂為基礎再寫過，最終我寫成了《Midnight Sky》，並親自執導了歌曲的MV。Miley Cyrus也提到失去家園的傷感：

我失去了馬里布的家，也失去了我的畢生最愛。我需要學習、成長，而我想用我的聲音親自講出來，而不是透過大眾的觀點「被敘述」，因為已有太多關於我的故事是從公眾的角度出發被敘述而成。我需要重奪那把聲音和力量。而我感覺到很多女性也在做同樣的事。 Miley Cyrus

經歷過這一年，Miley Cyrus有了全新的體悟，並表明她發行單曲，而非專輯的主要原因：「單曲的時間彈性也是我一直很喜歡的，讓我跟樂迷的溝通更加即時，我感知到什麼、馬上寫下來，錄製成一首歌，馬上發布大家就聽到；不同於發布一張專輯，當它推出時，歌手本人都已經超越了創作歌曲所經歷的情緒」。

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