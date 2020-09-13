韓國李元玲︱Leezy透視裝撫琴變低俗　網友轟賣肉：品味真是爛！

這幾年來網路影片盛行，許多網紅為了創造流量，無所不用其極。有台灣網友在PTT分享，韓國有位音樂系甜美網紅，常會分享談拇指琴、彈琴等相關影片，不過近來卻PO出穿著透明格紋不彈琴只擺POSE的影片，讓網友忍不住調侃：「YT上彈鋼琴的競爭很激烈」。

韓國網紅Leezy在一年前開始經營youtube，影片初期常分享生活瑣事，舉凡吃飯、運動、旅遊等內容，近期疑似因疫情緣故，拍攝內容突然改變，開始在影片中打扮火辣性感彈琴之外，更換上緊身學生服、透視薄紗裝，前幾日甚至曝光穿著透視裝在鋼琴前擺POSE的影片。這讓網友忍不住在PTT上忍不住調侃「YT上彈鋼琴的 競爭很激烈」，並發文問：「這次穿透視裝+NuBra彈鋼琴，下次會穿什麼？」

韓國網紅Leezy前幾日曝光穿著透視裝在鋼琴前擺POSE的影片。（Youtube@이지Leezy 影片截圖）

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發文一出，網友忍不住砲轟：「這穿著品味真是爛」、「他根本沒有彈」、「真褻瀆鋼琴」、「發摟她很久惹，她衣服都穿少少der，可是人氣就是衝不上來」、「可見韓國YT真的競爭很激烈...」、「NUBRA透出來有夠醜」、「既然賣肉到這程度」、「雖然她很漂亮但衣服品味很低俗」、「好像檳榔西施」，有網友甚至認為：「一開始就露臉，沒辦法再下猛藥了」、「人不會沒氣質，可是衣服讓氣質歸零」。

按圖睇台灣其他「胸狠」鋼琴網紅：

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