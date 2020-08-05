Follow台灣10大鋼琴Youtuber　動漫古典抒情Pop乜Cover都有得聽！

鋼琴是不少人由細學到大的樂器之一，步入社會之後，除非是專業，否則能夠「展示」這項技能的機會頗少。從自媒體興起後，YouTube上就開始出現不少關於鋼琴Cover的影片創作者，其中也不乏真正專業的音樂家。因應動漫熱潮，讓這些鋼琴YouTuber發表了各類型的ACG Cover，更大的賣點是有些創作者會直接COS這些動漫中的角色，令這些影片條條Hit爆。 今日《DailyView網路溫度計》就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》來調查究竟哪些鋼琴YouTuber會受到網友們的熱烈討論呢？現在就讓我們一起沈浸在音樂的世界裡！

No. 10 itsAmanda! 正妹鋼琴碩士的留學日常

Amanda目前於美國西北大學攻讀音樂碩士，主修為鋼琴的她，當起YouTuber，影片內容當然也離不開鋼琴。興趣就是彈Cover的她也上傳了不少Cover的曲目，且涵蓋了華語音樂及韓語K-Pop。當然也可以在她的頻道中見到一些古典音樂的彈奏。

其實網友更喜歡看她在美國留學的各種日常，甚至是她與男友放閃的影片。她也經常分享她的生活，讓她的IG有2.6萬人追蹤，可以說是頗受歡迎。

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No. 9 Jason Piano：具有魔力的COVER元老

Jason Piano幾乎可以說是台灣在YouTube中發表Cover的元老級人物，回顧他的影片可以發現他10年前就在發表Cover歌曲，也因為他喜歡Cover熱門的流行音樂，讓他在這些音樂中累積起人氣。

網友們對他的討論，多認為是富有技巧的鋼琴表演者。且經常被列入推薦鋼琴YouTuber名單中，因此可以說在該領域具有一席之地。甚至有網友認為他的音樂相當有「魔力」，更有網友指出睡覺必聽他所彈奏的作品。

No. 8 張羣禾：動漫音樂的狂熱勢力

張羣禾在YouTube上所發表的影片，幾乎清一色的是動漫類型音樂的Cover。就連在各地舉辦音樂會，也都以動漫音樂作為音樂會的主軸。也因此受到不少喜歡動漫音樂族群粉絲的喜愛，而他也與志同道合的朋友，共同舉辦相同音樂類型的音樂會。

他的粉絲們都相當喜歡他在YouTube中發表的內容，更有網友指出他發表的第一個數碼寶貝主題曲Cover把自己給拉進了回憶的漩渦裡面，充滿感動。

NO.7 檸檬卷 Janet 輕鬆學習的音樂渠道

檸檬卷其實是另一個音樂型YouTuber官大為的太太，官大為甚至把檸檬卷的頻道定位為「好和弦」的第二頻道。不過在檸檬卷的頻道中，其影片更貼近生活，其中也有不少有趣的內容。不論是音樂知識或者一些奇特的音樂相關內容，都可以在檸檬卷裡見到。

有網友認為檸檬卷的頻道內容相當廣泛，檸檬卷也曾Cover過其他流行音樂作品，也引起過一些討論，得到不少讚許。

NO.6 夜色鋼琴曲 舒壓放鬆的好選擇

夜色鋼琴曲的YouTube頻道的內容，皆是中國音樂家趙海洋所演奏的曲目及Cover。在YouTube上仍累積了不小的人氣，除了他的Cover作品外，他也有不少自己的創作曲，也相當受到歡迎。

許多網友都相當喜歡他的自創曲，認為他的自創曲，有一種療癒心靈的力量。甚至認為其演奏給人很平靜的感覺，因此很適合舒壓、放鬆時聆聽，可以說是「療癒系」的鋼琴演奏者。

NO.5 －SLSMusic－SLS 藏在面具後的超強技巧

SLSMusic是由鋼琴家SLS與小提琴家BOY所組成的音樂團體，彈奏鋼琴的SLS通常都戴著面具受訪或是參與影片合作，單獨演奏的影片也通常都只有聚焦在手的部分。不過他們仍累積了不少粉絲，他們的音樂類型橫跨各種音樂類型，也增加了頻道音樂類型的豐富度。

不少網友相當推薦他們，認為鋼琴與小提琴的合作，實在是太好聽，讓許多網友都在期待他們的下一部合奏曲。

NO.4 NiceChord好和弦－官大為 數位跨界的音樂玩家

官大為創立NiceChord 好和弦，以深入淺出的方式來傳遞音樂知識科普，深獲不少網友的喜愛。因為內容除了主題貼近生活，更具有其深度，是很適合想要學習一些基礎樂理的人可以收看的頻道，會有不少的收穫。

不少網友都認為可以在他的頻道中可以得到不少樂理知識，專業的形象得到許多網友的好感，覺得可以學到「很多招」。甚至有網友認為他幾乎要成為「知識型」的YouTuber。

NO.3 Pan Piano 小P的音樂工房 讓人不知道眼睛擺哪的「胸狠」鋼琴演奏家

近來引起巨量討論的鋼琴YouTuber，小P大概就是其中一個。被討論到的無疑就是她的影片，從來不露臉，但卻非常「胸狠」。小P也經常演奏動漫類型的作品，也會把自己COS成該部作品中的經典角色，吸引非常多男性觀眾。

網友對於小P的討論大多是聚焦在她的外型上，甚至有網友給出了「人間胸器」的封號。不過也有網友討論其琴藝，認為雖外貌出眾，彈琴技巧也一點都沒有馬虎，以音樂來說也是一個優質的演奏家。

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NO.2 笑哈哈 LOL－江老師 幽默專業兼具的全方位YouTuber

近來竄紅的YouTuber之一，莫過於雙人組合笑哈哈LOL，主修鋼琴的江老師與主修長笛的Eric，以幽默的風格來傳遞音樂知識，更有各種「樂器開箱」。其中江老師的鋼琴技巧受到不少關注，江老師更開設了自己的個人頻道，也同樣受到歡迎。幽默與專業兼具的風格深獲不少網友的喜愛。

有網友認為就算把江老師的琴技抽掉，仍然是一個娛樂性十足的YouTuber，但再加上她的專業，很難讓人不喜歡她。江老師的「視譜」單元更是讓網友對她深感佩服，給出不少相當高的評價。

NO.1 Ru's Piano Ru味春捲 視覺與聽覺的雙重享受

Ru味春捲也是引起巨量討論的鋼琴YouTuber，特別是在她維持每週影片更新的情況下，讓她的討論度居高不下。Ru也多演奏動漫類型的音樂，每個不同的動畫音樂，同樣也搭配著不同的COSPLAY主題，COS作品中的經典角色。這樣的特性也讓她受到不少關注，也相當受到歡迎。

網友們甚至認為看她的影片是一種視覺與聽覺的雙重享受，特別是COS的細節，也被網友認為相當用心且細心。彈琴技巧也頗受網友愛戴，更有網友特別推崇其編曲能力，是相當成功的創作者。

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台灣十大鋼琴Youtuber（DailyView網絡溫度計授權使用）

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