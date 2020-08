香港現場演出及製作行業協會6月時成立,在7月初時更與陳奕迅及其經理人公司舉行「Live is so much better with Music Eason Chan Charity Concert」慈善音樂會,事前已為「香港演制抗疫基金」籌得約500萬善款。基金今日(28/8)宣布,已於即日起經仁濟醫院陸續發放到通過申請審核的合資格會員之指定銀行戶口,每位合資格會員將會收到8000元基金撥款,希望為大家渡過目前困境略盡綿力。

聯席主席何麗全表示:「多謝各位同業的努力及支持,更多謝各位善長的踴躍捐獻,及仁濟醫院仝仁的全力協助。最後更萬分感謝Eason 及經理人公司成就這個善舉,日落之後必定見日出,大家加油!」