林家謙《特倫斯夢遊仙境》動畫MV天馬行空　首張專輯極速變絕版碟

說起林家謙（Terence）這個名字，記者猶記得去年初他走在銅鑼灣街頭做街訪，當時他已經寫出如《矛盾一生》、《壞與更壞》、《心之科學》等膾炙人口的歌曲，路人皆能隨口唱出他所寫的歌；那時候他剛作為歌手出道，路人卻認不出站在面前的就是本尊。轉眼一年半過去，林家謙在2019年度叱咤頒獎禮撼贏姜濤奪得樂壇生力軍金獎，今年先後推出《拼命無恙》、《一人之境》等傳唱度極高的大熱歌曲，近日乘勢推出《特倫斯夢遊仙境》，曲風與先前的作品截然不同，令一眾樂迷興奮不已。

林家謙為《特倫斯夢遊仙境》擔任曲編監三職，很有才華。（IG／＠terencelam0903）

新歌名為《特倫斯夢遊仙境》，自不免會令人聯想起從兔子洞掉進夢幻世界的愛麗絲，林家謙後來分享了寫這首歌的意念，原來兩者有異曲同工之妙。《特倫斯夢遊仙境》說的正是特倫斯進入夢境世界後的遭遇：他在那裡遇上雪獸，魔女向他解釋聚在夢境世界的人都是在清醒世界生活不來的人；特倫斯在那裡和村民哼歌，度過了歡快的時光……特倫斯在床上起來，拿起筆記簿，記下在夢中唱過的歌曲：「陪我迷上荒謬，越過幻變山丘。」卻再也無法找到那條下行的階梯，重回夢境世界，但歌曲的旋律就成為了特倫斯曾到訪夢境世界的唯一憑證。

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光看《特倫斯夢遊仙境》的封面照，奇珍異獸加上腦袋上草木的天馬行空其實已經很切合奇幻主題。為了表達歌曲的奇幻感覺，林家謙沒有沿用一貫拍攝MV的做法，而是找來插畫家The Odd Little World及動畫師Sundae Service以動畫的方式呈現歌曲、呈現特倫斯在夢境世界的經歷，心機絲毫不減，也讓聽眾有更多想像空間，帶領他們走進特倫斯走進的夢境世界：「我最愛處處去惹塵埃，我信怪誕世間始終可愛，用我殘破衣袖，囊括全個宇宙，如此自由，再不想說然後。」

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《特倫斯夢遊仙境》是林家謙推出首張實體大碟《MAJOR IN MINOR》後的新嘗試，猶記得這張專輯甫上架就賣斷市，開賣不到兩星期已成絕版，至今一碟難求。回看林家謙從《下一位前度》到最新單曲《特倫斯夢遊仙境》，每一首歌曲都非常高質，亦沒有一次令樂迷失望，但他沒有因此卻步，反而樂於挑戰。之前的歌或多或少都帶點哀傷，今次的曲風無疑是一個突破，而他亦很好地駕馭了，證明了自己既可迎合市場和大眾，在音樂性上亦可堅持自己的風格，具備多面性，加上聲線獨特辨識度高，說他在香港樂壇未來必佔一席位一點也不為過。若然今時今日林家謙再走上街頭做街訪，恐怕不能那麼容易抽身而回了。