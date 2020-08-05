Anson Lo＠MIRROR借歌詞自爆情史　為最靚身形拍MV捱餓30小時

MIRROR成員Anson Lo（盧瀚霆）繼《一所懸命》後，將於8月12日推出第二首派台作品《Burn Out》，今次他首度參與親自作詞，內容更與自己的情史有關！《Burn Out》是借蠟燭形容一段燃燒殆盡的感情，Anson Lo表示：「今次自己作詞，有好多愛情觀同歷史想同大家分享。」為了配合歌曲的浪漫感覺，今次MV特意揀選了一間帶點復古味道的餐廳取景；Anson Lo更以多個造型示人，其中一套西裝更將恤衫開胸至腹部位置，Fit爆身形表露無遺。

Anson Lo繼《一所懸命》後，將於8月12日推出第二首派台作品《Burn Out》，今次他首度參與親自作詞，內容更與自己的情史有關！

為了上鏡更好睇，Anson Lo特意在拍攝前一晚已經開始禁食，加上拍攝超過12小時，捱餓30小時又唱又跳，專業精神可嘉。Anson Lo說：「我只係飲黑豆水撐住生命，但驚喜地唔太辛苦。為咗上鏡嗰一刻夠瘦夠靚，所以即使見到嘢食，譬如工作人員喺我面前食薯片，我都忍到冇攞嚟食，所以意志力好緊要。」不過拍到日出前30分鐘時，Anson Lo坦言已經又攰又餓，所以拍攝後一定要先吃碗牛腩河才會去睡。

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既要保持美好身段，又要跳出水準，Anson Lo坦言今次拍攝《Burn Out》MV的壓力很大，所以他除了找來ERROR成員肥仔（梁業）為他排舞外，更厚面皮地要求MIRROR成員Edan（呂爵安）及Jeremy（李駿傑）前來探班，好兄弟一Call即到之餘，眾人更來個角色扮演，Edan刻意穿上一身黑裝扮成PA，又主動幫忙搬枱執拾；Jeremy則拿起熨斗充當造型師幫手熨衫，為兄弟事事都在所不辭，二人的舉動教Anson Lo十分感動，更明言之後會請大家食飯。

Anson Lo除了找來ERROR成員肥仔（右二）為他排舞外，更獲MIRROR成員Edan（右一）及Jeremy（左一）兩位好兄弟前來撐場。

肥仔今次應Anson Lo要求排出既性感又帶點Gentleman的舞步，而且更提供一站式服務，排舞之餘更構思了鏡頭走位運用，實行幫到盡。談到Anson Lo的舞技，肥仔說：「我舞技出眾就梗㗎啦，但Anson Lo就係我之上。我老喇，要退位讓賢，要交畀呢啲後生仔去做。」Anson Lo聽罷大嚇一跳，笑言：「平時肥仔都唔會咁講嘢，今日咁Humble（謙卑），好驚！」對於肥仔的編舞，Anson Lo表示超級收貨，因為肥仔按其要求全部做到，他更說：「肥仔創咗一啲我完全未做過嘅舞步，例如喺地下嘅趴撫，性感不失紳士風範，十分好！」