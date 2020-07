方皓玟MV導演有話要說　《歎息橋》肥波：係對過去一年嘅真實感受

方皓玟(小明)的《假使世界原來不像你預期》、《你是你本身的傳奇》、《分手總約在雨天》等歌曲傳唱度極高,幾乎街知巷聞,她繼《人話》後時隔七個月推出親自作曲、作詞的新歌《All We Have Is Now》,並找來ViuTV劇《歎息橋》的班底合作:導演肥波、遠在海外的二五擔任創作導演、四位主演的年輕版陳健朗、談善言、黃定謙(Himmy)、楊偲泳(Renci)擔任MV主角。導演肥波在接受訪問時說:「因為劇情需要年青演員,佢哋四個係我哋嘅必然首選。」

四人於《歎息橋》結局驚喜同場:

+ 14 + 13 + 12

在《All We Have Is Now》MV中,四人在萬里晴空下露營,打打鬧鬧、無憂無愁的模樣,令觀眾同樣樂在其中,這也是年輕人該有的笑靨;然而片頭片尾四人似乎被追逐、拼命奔跑的模樣形成大對比,配以歌詞「要是難以作出改變 看一看目前哪個未脫險,真心活過每一天 志向未變」,加上最後的一句「把未來、還給明天」令經歷過初夏至盛夏的香港人感受甚深,是否有種暗示,年輕人應該開開心心享受青春歲月,而不是在幽暗的隧道中拔足而逃?「逃走」似乎是個很強烈的比喻,很直接地呼應今時今日的香港。

時局變化之快令人措手不及,這年來活在當下的心情尤其強烈,導演肥波在接受訪問時亦談到MV的創作意念:「來自對過去一年嘅真實感受。」根據導演這句話,記者嘗試解釋MV到底說甚麼。《All We Have Is Now》,照字面解釋,就是「我們擁有的就只有現在」,再演繹下去,就是說,與其去擔心將來,不如把握現在,現在我們有甚麼?相信很多人都感到茫然。

最後的一句「把未來、還給明天」令經歷過初夏至盛夏的香港人感受甚深。(MV截圖)

點擊圖輯睇MV有幾靚!!

+ 39 + 38 + 37

不說不知道,原來除了《假使世界原來不像你預期》、《你是你本身的傳奇》等歌曲的MV是由肥波和二五製作,早在十年前的《異流》開始,小明的幾乎所有歌都交予他們拍攝,肥波說:「印象中由《異流》開始,好似只有兩個小明嘅MV唔係我拍,我同二五嘅合作都係由《異流》開始直到而家。」

原來早在十年前的《異流》開始,小明的幾乎所有歌都交予肥波和二五製作。(MV截圖)

+ 17 + 16 + 15

肥波又大讚跟小明合作有很大的創作空間:「跟小明合作差不多有十年,佢一直都畀好大嘅自由度我哋;小明嘅每份詞都係一個劇本、曲風又好多元化,所以我哋每次都可以試到唔同嘅拍攝風格 。」肥波又談到自己挺喜歡《超生記》、《To Haters》與《TMD》,但印象最深刻的則是《Let’s Say》:「能夠集合當時得令嘅九位年青男演員一齊演出,確係一件好難得嘅事。」