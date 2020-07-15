方皓玟MV導演有話要說　《歎息橋》肥波：係對過去一年嘅真實感受

方皓玟（小明）的《假使世界原來不像你預期》、《你是你本身的傳奇》、《分手總約在雨天》等歌曲傳唱度極高，幾乎街知巷聞，她繼《人話》後時隔七個月推出親自作曲、作詞的新歌《All We Have Is Now》，並找來ViuTV劇《歎息橋》的班底合作：導演肥波、遠在海外的二五擔任創作導演、四位主演的年輕版陳健朗、談善言、黃定謙（Himmy）、楊偲泳（Renci）擔任MV主角。導演肥波在接受訪問時說：「因為劇情需要年青演員，佢哋四個係我哋嘅必然首選。」

四人於《歎息橋》結局驚喜同場：

+ 14 + 13 + 12

在《All We Have Is Now》MV中，四人在萬里晴空下露營，打打鬧鬧、無憂無愁的模樣，令觀眾同樣樂在其中，這也是年輕人該有的笑靨；然而片頭片尾四人似乎被追逐、拼命奔跑的模樣形成大對比，配以歌詞「要是難以作出改變 看一看目前哪個未脫險，真心活過每一天 志向未變」，加上最後的一句「把未來、還給明天」令經歷過初夏至盛夏的香港人感受甚深，是否有種暗示，年輕人應該開開心心享受青春歲月，而不是在幽暗的隧道中拔足而逃？「逃走」似乎是個很強烈的比喻，很直接地呼應今時今日的香港。

時局變化之快令人措手不及，這年來活在當下的心情尤其強烈，導演肥波在接受訪問時亦談到MV的創作意念：「來自對過去一年嘅真實感受。」根據導演這句話，記者嘗試解釋MV到底說甚麼。《All We Have Is Now》，照字面解釋，就是「我們擁有的就只有現在」，再演繹下去，就是說，與其去擔心將來，不如把握現在，現在我們有甚麼？相信很多人都感到茫然。

最後的一句「把未來、還給明天」令經歷過初夏至盛夏的香港人感受甚深。（MV截圖）

點擊圖輯睇MV有幾靚！！

+ 39 + 38 + 37

不說不知道，原來除了《假使世界原來不像你預期》、《你是你本身的傳奇》等歌曲的MV是由肥波和二五製作，早在十年前的《異流》開始，小明的幾乎所有歌都交予他們拍攝，肥波說：「印象中由《異流》開始，好似只有兩個小明嘅MV唔係我拍，我同二五嘅合作都係由《異流》開始直到而家。」

原來早在十年前的《異流》開始，小明的幾乎所有歌都交予肥波和二五製作。（MV截圖）

+ 17 + 16 + 15

肥波又大讚跟小明合作有很大的創作空間：「跟小明合作差不多有十年，佢一直都畀好大嘅自由度我哋；小明嘅每份詞都係一個劇本、曲風又好多元化，所以我哋每次都可以試到唔同嘅拍攝風格 。」肥波又談到自己挺喜歡《超生記》、《To Haters》與《TMD》，但印象最深刻的則是《Let’s Say》：「能夠集合當時得令嘅九位年青男演員一齊演出，確係一件好難得嘅事。」