BTS防彈少年團破《江南Style》紀錄　空降Billboard Hot 100奪冠

「世界彈」BTS防彈少年團推出英文單曲《Dynamite》後，接連打破自身好成績，甚至成為MV在YouTube上，最快衝破兩億次點擊的世界紀錄。組合繼早前在2020 VMA奪得4獎後，再次刷新K-Pop界新歷史，空降Billboard Hot 100榜第一位，就連總統文在寅也發文祝賀。

BTS防彈少年團《Dynamite》今天凌晨空降Billboard「Hot 100」第一位。（Billboard）

BTS防彈少年團今天再為K-Pop史寫下新歷史，憑《Dynamite》空降美國Billboard「Hot 100」第一位，成為Billboard 62年來，第43首空降冠軍的單曲，亦是首組奪得的K-Pop歌手。2012年，PSY的《江南Style》最高只拿下「Hot 100」第二位，加上BTS也曾講過「Hot 100」是他們的目標，終在出道7年後達成，不單海內外粉絲相當高興，就連成員都在Twitter多次發文，表示心中的興奮。

BTS防彈少年團成員得知消息後，不斷在Twitter上發文表示興奮。（twt/@ BTS_twt）

BTS防彈少年團曾多次講過Billboard「Hot 100」第一位是他們的目標。（網上圖片）

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BTS防彈少年團創下新歷史，總統文在寅亦有發文祝賀。他提到：「真的非常了不起，創造了令K-Pop自信心提高的壯舉。」大讚組合的功勞。文在寅亦講到《Dynamite》是一首在對抗新冠疫情期間，為國民、粉絲等給予安慰和希望的歌曲，因此獲獎更有意義。剛好今天也是成員柾國的23歲生日，粉絲都表示對偶像來說，這就是一份最好的生日禮物。

就連總統文在寅亦有發文祝賀BTS防彈少年團。（twt/@moonriver365）

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