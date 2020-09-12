張國榮64歲冥壽紀念　經典作《春夏秋冬》未曝光聲帶全球上架

今天（12/9）是「哥哥」張國榮64歲冥壽，環球唱片特意重製他在環球年代的經典名作，首支派台作《春夏秋冬A Balloon’s Journey》及MV亦在今日凌晨零時全球上架。這首歌由音樂製作人唐奕聰（Gary Tong）重新改編，Alvin Leong監製，用上哥哥從未曝光的聲帶，成為專輯的一大驚喜。相信樂迷聽到哥哥全新聲帶，都會紛紛勾起對他的思念與回憶。

《春夏秋冬A Balloon’s Journey》及MV在今日凌晨零時全球上架。（網上圖片）

新歌寓意哥哥全新專輯《REVISIT》的開始，今次企劃邀請與哥哥合作無間的梁榮駿（Alvin Leong）擔任大碟監製，並和Gary Tong及C.Y. Kong 重製昔日經典，為哥哥的不朽傳奇再次賦予時代意義。Alvin表示：「一直想再重做些哥哥的音樂，剛好今年是寶麗金50周年，有老朋友重遇的意思，所以我就將今次專輯名為《REVISIT》。」

Alvin（右）解釋專輯名稱《REVISIT》有老朋友重遇的意思。（影片截圖）

提到今次製作的心路歷程，Gary感到非常輕鬆：「因為對哥哥的音樂都很熟悉，希望可以將哥哥喜歡的東西重現於人前。」不過對C.Y. Kong而言卻是一件難事：「哥哥的音樂有很多具代表性的地方，樂迷已聽慣聽熟，重新改編並不是一件易事。」

Gary感到輕鬆。（影片截圖）

但C.Y.Kong坦言感到有壓力。（影片截圖）

陳奕迅憶起哥哥瀟灑從容

陳奕迅（Eason）覺得哥哥是位瀟灑、從容、待人真誠的人，他十分期待新版《春夏秋冬》，他指，第一次聽到《春夏秋冬》的時候，「有一種風輕輕地吹在寬闊的草原上的感覺。接著這陣風一路帶我經歷過四季之後，又回到好有希望的心境來面對另一個豐盛的春夏秋冬。唐奕聰先生的重新編曲，會把這舊瓶注入怎麼樣的新酒，讓大家再次品嚐後會有怎樣的感受！」說起如果能與哥哥處於同一個年代的樂壇，Eason直言會邀請對方合唱。

如果陳奕迅和哥哥處於同一個年代的樂壇，他非常希望與對方合唱。（資料圖片）

至於曾與哥哥合作的林憶蓮（Sandy）亦懷念哥哥的聲音：「聽到哥哥的歌聲感到特別懷念和感慨，同時也感到人生無常，要說的，寧願放心中，希望大家都珍惜身邊人。」

林憶蓮坦言懷念哥哥聲音。

點擊圖輯，重溫哥哥舞台經典造型：