鄭秀文推新歌《如何忍眼淚》　黃偉文題詞再續《如何掉眼淚》？

樂壇天后鄭秀文（Sammi）相隔一年終於再推新歌《如何忍眼淚》，MV與音源於15日上線，由黃偉文（Wyman）填詞，SHIMIKA、Daniel Chu負責編曲。

由2019年至今，Sammi經歷了婚姻問題、首個內地真人騷、第10次紅館歌唱，以及再次與金像影后失之交臂等，有打擊、有新的嘗試與挑戰，也有失落，歌詞中的「條條情路有阻礙」、「控制你的消極能量」、「無論再輸幾多場」等等，似是在憑歌寄意，但任由困難重重，Sammi依然散發正能量，身體力行地影響著每一位愛她的人。

Sammi終於再出新歌《如何忍眼淚》。（視頻截圖）

上個月尾Sammi就曾在IG表示，《如何忍眼淚》是一首感情非常非常細膩深入的歌，且有一定的難度，自己練習了很久，等待聲音狀態最好最飽滿的時候才敢進錄音室錄製。看到歌名，很多人都不禁想起Sammi在2000年發行的歌曲《如何掉眼淚》，但她坦言，其實Wyman寫這首歌並非《如何掉眼淚》續集，「講起眼淚呢一個狀態，流眼淚或者傷心呢個狀態係分好多唔同層次，都可以喺好多唔同角度去寫眼淚呢一回事。當我一攞到份詞嘅時候，好快就可以入到呢隻歌個角色同情緒。」

Sammi今次的MV以動畫CG打造。（視頻截圖）

除此之外，Sammi還在IG透露今次的MV亦獲公司投入不少資源，有別於2018年的《Creo En Mi》與眾多舞者一起拍攝，《如何忍眼淚》中Sammi與「鯨魚」、「水」作伴，呈現更多「內心戲」：「鯨魚躍出水面，怎會不驚起波瀾？要記得，你是人。心裡掀起洶湧的情緒，抒發自救還是必須的，但不必展露於人前，眼淚可以在心裡流，懂得自己擦乾眼淚、重新振作就好。」Sammi補充道：「鯨魚也讀懂人類愛情的甜苦，在星空之下，我們不孤單。」