鄭秀文新歌《我們都是這樣長大的》上架　將再現30年前首個廣播劇

鄭秀文（Sammi）最近密密為下個月12日舉行的《#FOLLOWMi鄭秀文世界巡迴演唱會》排練，距離開唱不足二十日，Sammi也表示「超害怕」。而日前，她的新歌《我們都是這樣長大的》正式在各大平台上架，這亦是今次演唱會的主題曲。

距離演唱會不足20日，Sammi在IG Story中表示「超害怕」。（Instagram@sammi_chengsauman）

其實這首新歌對於Sammi來講別具意義，1988年，16歲的她錄製了人生中第一部電台廣播劇《我們都是這樣長大的》，而三十一年後，她用劇名作為新歌的歌名，以作紀念。Sammi在文中寫到這些年來的經歷，提及抑鬱症同婚姻問題，她表示：「三十年來，我經歷了很多，走過抑鬱，事業有順有逆，也捱過了一些人生低谷和碰上婚姻水深處。有苦有樂，有痛有自省，因此有更深遂（邃）刻骨的成長。告別了驕縱的個性而更懂得凡事感恩和謙卑，人切實更成熟，更沉澱。」Sammi在文末感歎道，大家都只是一個凡人，誰都有脆弱，誰都有唏噓，而在人生的起起伏伏中，她領悟了很多。

人生就是起起伏伏，即使遇到困難，Sammi也從不怨天尤人，反而從中得到領悟，成就了今日的她。（Facebook@music903）

昨日（25日）叱咤樂壇在官方Facebook以及Instagram分享了Sammi的新歌，更播放了Sammi當年初試啼聲的廣播劇珍貴錄音，那時的她，聲音還很青澀，略帶鼻音，雖然有些害羞，但無比溫柔。

《我們都是這樣長大的》由大雄撰寫，友禾出版（已結業），全書共12冊，講述四位學生由讀書時期到工作之後，關於友情、愛情、親情等經歷的成長故事，節目做了兩年，亦有講到「六四事件」的時代轉變。當中的幾位主角明珠（鄭秀文聲演）、大雄（黃志淙聲演）、望龍（郭啟華聲演）、司徒建國（區新明聲演）等的經歷引起不少聽眾共鳴，因此大受歡迎，友禾更於90年代推出小說版。

儘管已經過去三十年，但網絡上依舊不乏這套廣播劇的相關話題，而叱咤亦在最後預告幾位主角明珠、大雄、望龍即將於叱咤樂壇重聚，再現《我們都是這樣長大的》廣播劇2019，令一班網友相當期待。

《我們都是這樣長大的》全書共12冊，由友禾出版。（Instagram@sammi_chengsauman）

Sammi同經理人郭啟華曾共同聲演廣播劇《我們都是這樣長大的》。（寰亞提供）