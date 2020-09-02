鄭秀文坐鎮港版《VOGUE》金九封面　熒光眼妝驚艷眾人

踏入九月，又來到時尚界最重要的月份，通常雜誌在這個月份可以吸引最多的關注度與廣告收入。之前內地五大一線女刊已經公布「金九刊」的封面人物，包括吳亦凡（Kris）、李宇春、章子怡、舒淇、陳坤以及超模劉雯、杜鵑等。日前，港版《VOGUE》也正式宣布九月號封面，正是萬眾期待已久的樂壇天后鄭秀文（Sammi）。

今次總共有3個版本，Sammi身穿Giorgio Armani 2020秋冬成衣系列珠片拼接連身裙，除了誇張的熒光眼妝裝飾之外，幾乎是以素顏出鏡，更展示出皮膚的真實狀態，依稀可見的標誌性雀斑，前衛又有型，可以說這個妝容非常Sammi。天后坐鎮金九，再適合不過。

撇開Sammi超強的時尚表現力，美中不足的是，整個版面的風格酷似千禧年代，少了些時尚大片的感覺。因此有網友也忍不住留言：「拍得太一般，Sammi辨識度這麼高的五官和氣質，居然拍得有點認不出」、「很喜歡Sammi，可是拍得並不好」、「一言難盡」等。

點擊下圖睇Sammi其他獨特眼妝：

其實港版《VOGUE》由去年3月創刊以來，不時都有爭議出現，這一年半的時間能登上封面的本地港星寥寥無幾，如果不是有「Hong Kong」字樣，有時甚至難以辨識是港版。時尚商業評論網站BOF（The Business of Fashion）在今日（2日）的一篇文章中就指出，港版《VOGUE》8月封面人物是Kylie Jenner，但該期以「Act Now」為主題，有網友認為Kylie Jenner不是與社會問題相關的適合人選，且她與香港社會並無什麼關聯，因此有不少反對的聲音。