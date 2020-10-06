數據分析金曲獎2020　一個原因令梁靜茹成網民焦點：好心疼…

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透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，本屆金曲獎的網路聲量最高峰出現在23點至凌晨0點，該時段為頒發最佳單曲製作人獎、專輯製作人獎、最佳國語男歌手獎、最佳國語女歌手獎、最佳國語專輯獎、最佳年度專輯獎，網路聲量達5,671筆。
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人氣下降最多的則是在20點至21點之間，頒發最佳客語歌手獎、最佳客語專輯獎、最佳新人獎、最佳音樂錄影帶獎、最佳裝幀設計獎，以及特別貢獻獎的時段，相較於前一個時段而言，從4,607筆下降至2,518筆，下跌幅度達45%。
頒發最佳單曲製作人獎、最佳專輯製作人獎、最佳國語男歌手獎、最佳國語女歌手獎、最佳國語專輯獎、最佳年度專輯獎的該時段討論度最高。（KEYPO大數據關鍵引擎/聲量趨勢（分析區間:2020/10/04）／DailyView授權使用）
不過從PTT三金板的同時在線人數觀察，最高峰出現在頒發最佳國語女歌手前後，晚間23點41分來到23,156人。由於這次是梁靜茹多次入圍金曲獎後，睽違十多年後再次入圍，不少人都期待她可以抱回一座金曲獎座。最終由魏如萱以《藏著並不等於遺忘》奪下。
頒發最佳國語女歌手前後，是最多鄉民同時上PTT三金板的時間點。（KEYPO大數據關鍵引擎/聲量趨勢（分析區間:2020/10/04）／DailyView授權使用）
雖然許多人為此感到開心，但也有人替梁靜茹感到不捨留言「梁感覺真的沒機會了」、「靜茹QQ」、「心裡好希望是梁靜茹喔」。因為接近典禮尾聲的大獎紛紛揭曉，以及最佳國語女歌手入圍名單話題十足，該時段創造出上線人數最高峰。
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【本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】
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