金曲獎2020｜林俊傑演出超班Hebe慘變鬼新娘　梁靜茹驚覺走音？

第31屆金曲奬周六（3日）在台北流行音樂中心登場，表演陣容非同小可、粒粒皆星，包括睽違15年再度登上金曲舞台兼六度入圍歌后的梁靜茹、剛結束四場小巨蛋演唱會的田馥甄（Hebe）、以及曾拿下兩屆金曲獎歌王的林俊傑（JJ），三人三色帶來截然不同風格的高水準表演。

田馥甄先以新歌《皆可》登場，以一身粉紅色長禮服登台，突顯氣質；接著她再演唱《先知》和《不醉不會》兩首歌，令不少剛看過演唱會的粉絲直呼：「演唱會表演直接搬過來。」也讓金曲觀眾表示賺到，免費看到這個聽出耳油的表演！



雖然Hebe保持一直以來的水準和實力，讓台下觀眾聽得如癡如醉；可是舞台燈光甚是迷幻，還看不清楚臉容，令部分網友表示不太能接受，感覺在看「鬼新娘」演出！

點擊圖輯睇Hebe演出舞台「謎之燈光」！

+ 21 + 21 + 21

有「情歌天后」美譽的梁靜茹，相隔11年再入圍金曲獎，今次獲邀演出，帶來一系列首本情歌的串燒演出，包括：《如果有一天》、《可惜不是你》、《會呼吸的痛》和《崇拜》，首首經典，令觀眾直呼都是集體回憶！除了一開聲有點不穩定，梁靜茹很快就找回節奏，天后並不是浪得虛名，實力強到令觀眾驚歎！值得一提的是舞台視覺效果很是夢幻，現場幻化成一座童話森林，只見梁靜茹置身森林中，站在金黃璀璨的生命樹下帶來7分多鐘的演出，讓人眼前一亮。

點擊圖輯睇梁靜茹演出舞台有幾靚～

+ 16 + 16 + 16

曾拿下兩屆金曲獎歌王的林俊傑合作鋼琴家黃裕翔與小提琴家蘇子茵擔任表演嘉賓，JJ飆唱《一千年以後》及《交換餘生》，配合具現代感的舞台設計，令觀眾不禁大讚他是名副其實「行走的CD」，更有人表示「耳朵懷孕」、「只唱兩首唔夠喉」。

金曲獎2020︱徐若瑄梁靜茹掀性感大戰 9m88橙閃裙型格見高貴

金曲獎2020｜持修爆冷贏最佳新人 9m88大熱倒灶仍面帶笑容超大方

【金曲獎2020】滅火器首奪最佳樂團 主音楊大正：最棒的生日禮物

金曲獎2020｜鄧紫棋憑《摩天動物園》奪評審團獎：真是一個奇跡

金曲獎2020｜余佩真奪最佳作曲 感謝吳青峰：可是我不知你寫什麼

金曲獎2020︱吳青峰首度入圍即奪歌王：謝謝我自己死命的唱歌！

金曲獎2020｜魏如萱首奪歌后台上爆喊 望故友盧凱彤天上感驕傲

金曲獎2020足本得獎名單︱王若琳奪國語專輯 評審主席回應負評：超出翻唱更難

點擊圖輯睇JJ的演出舞台～