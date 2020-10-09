小鬼追思會｜楊丞琳哀悼黃鴻升後失眠爆喊：這是場輸家最多的比賽

楊丞琳昨晚在黃鴻升（小鬼）的追思會獻唱〈只能想念你〉，會後心情勢必沉痛萬分，清晨近6點在社群網站發文：「我把其中一句歌詞改成『你會回到你的星球』，我覺得比原來『你會找到新的生活』更貼切，希望這個小巧思，黃鴻升本人有留意到。」

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她雖稱是要還小鬼2年前的人情，但以彼此的交情根本不需要談到還這個字，也相信小鬼的確在現場陪著大家，「其實我已完全不記得自己在台上說了什麼、唱得如何？只記得自己不斷地調節呼吸，盡量不要太投入（投入就唱不下去了），盡可能帶來專業的演出，畢竟我是來還人情的，就像他當我嘉賓時的心情一樣，不能搞砸。」

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吳宗憲昨晚一開始就說「誰先哭誰就輸了」，不想用悲痛心情送別小鬼，但像是KID等很多星友、粉絲都止不住思念之情，不斷掉下眼淚，楊丞琳說：「我想這是一場輸家最多的比賽吧！感覺這個追思會結束後，他就真的走了，所以每一個人都哭得好傷心。連在大庭廣眾之下淚水不輕彈的我，也完全地釋放了…時間會帶走我們的傷痛和不捨，但是想念一定會永存！大家這陣子都辛苦了，我們一起努力，讓自己恢復該有的陽光吧。」

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楊丞琳Facebook全文： 這場演唱會，真的很好看，只是主角在不在，我始終不知道？不過好像也只能相信他有參與，對吧？！ 謝謝瑋甯代表我們四個，從高中到現在擁有21年情誼的家人致詞。相信她在打草稿時，肯定哭得泣不成聲，但她在台上堅強地把所有想說的都完整的表達了，好勇敢。 謝謝老蕭把歌讓給我！他是「只能想念你」的原唱，比誰都有資格選擇這首歌，可是最後卻是由我來唱，蕭敬騰你實在是很大方！我把其中一句歌詞改成「你會回到你的星球」，我覺得比原來「你會找到新的生活」更貼切，希望這個小巧思，黃鴻升本人有留意到。 謝謝我的吉他手－君豪，在短時間內替我編曲並排開所有事，只因希望在這個時刻，能夠用行動支持我、陪著我，很溫暖。 其實我已完全不記得自己在台上說了什麼、唱得如何？只記得自己不斷地調節呼吸，盡量不要太投入(投入就唱不下去了)，盡可能帶來專業的演出，畢竟我是來還人情的，就像他當我嘉賓時的心情一樣，不能搞砸。 憲哥在開場時說，誰先哭誰就輸了！我想這是一場輸家最多的比賽吧！感覺這個追思會結束後，他就真的走了，所以每一個人都哭得好傷心。連在大庭廣眾之下淚水不輕彈的我，也完全地釋放了... 時間會帶走我們的傷痛和不捨，但是想念一定會永存！大家這陣子都辛苦了，我們一起努力，讓自己恢復該有的陽光吧～ 晚安and早安😊

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