林俊傑指《倖存者》入行以來概念最完整專輯　主題視覺余靜萍操刀

金曲歌王林俊傑再出新招，以雙EP概念推出全新專輯《倖存者•如你》，視覺也以黑夜、白天做出區隔，首度全程參與概念發想的他露出神秘笑容，表示：「這應該是我17年來概念最完整的一張專輯。」並宣布要在19日舉辦新專輯線上聽歌會。

專輯名稱的3個字《倖存者》悄悄連結他的出道作品「樂行者」，也是總結17年來的歷程，特別邀來攝影師余靜萍操刀視覺，他如同「黑暗騎士」般穿梭在台北街景，同時結合Cyberpunk、科技感元素，他說：「光是現場看就有種奇幻、超現實的感覺，我很喜歡這次視覺呈現的效果，也希望大家能感受到我想傳達給大家的概念，也能從畫面中更融入音樂。」

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此外他還和團隊到大自然取景，拍攝過程不斷被環境中的各種生物、植物吸走注意力，遇到一群小螃蟹及青蛙時，他露出一臉雀躍、興奮的模樣，被大家笑虧「林3歲」上身。而他的露營魂也被大自然整個勾起，直呼：「偶爾抽離一下工作到大自然，對我來說是很好的療癒過程。每次從郊外再回到都市都有種重生的感覺，我也更懂得珍惜當下，自然而然就能發現身邊的美好，我很享受這種簡單的快樂。」

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