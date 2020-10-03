金曲獎2020｜林俊傑、Hebe田馥甄任表演嘉賓　疫情下舉辦5大亮點

第31屆金曲獎頒獎典禮10月3日將在台北流行音樂中心登場，因為新冠肺炎疫情影響，多位一線歌手海外行程取消，紛紛點頭出席盛會，包括蔡依林、徐若瑄、Ella都將擔任頒獎人，林俊傑、Hebe田馥甄、梁靜茹等唱將則將在典禮中高歌，華語樂壇盛會5大精彩亮點不容錯過。

點擊圖輯，睇盡今年金曲獎表演嘉賓陣容：

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一、重量級表演陣容

第一大亮點就是重量級的表演嘉賓，一共10段表演讓觀眾一飽耳福，從國語、客台語、原住民語到跨界合作全都是為金曲獎量身打造。Hebe先前預告，這次的金曲表演將結合燈光科技，配合氛圍選曲、編曲。瘦子則將與弦樂團「曜爆甘音樂工作室弦樂團」與管樂團「音樂工人」在金曲舞台聯手演出，結合饒舌與古典樂。林俊傑搭檔演奏家黃裕翔和小提琴家蘇子茵，呈現跨界及跨領域的高水準表演。再加上梁靜茹、王若琳、羅時豐等歌手，可說是華語樂壇最頂級的豪華陣容。

二、重量級頒獎人

沒有上台表演的歌手也不缺席，靠着擔任頒獎人，照樣讓觀眾目不轉睛。第二大亮點就是重量級頒獎人，包括Ella陳嘉樺、徐若瑄、魚丁糸、蔡依林等，徐佳瑩也將挺着8個月孕肚現身，名單一出讓粉絲激動不已。魚丁糸不忘趁機對入圍者喊話：「戲棚下站久了遲早輪到你。」

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三、歌王、歌后廝殺

第三大亮點就是歌王、歌后廝殺，老將周華健迎戰資深的張震嶽，要跟中生代的黃明志、高人氣的吳青峰及新生代J.Sheon同台對決。鄧紫棋雖然無法來台，但實力橫掃兩岸，與梁靜茹、楊乃文、魏如萱、王若琳、許哲珮各有勝場，不到最後關頭難分勝負。

四、歌手魏如萱擔任主持

魏如萱除了要搶獎，同時也扛起主持重任，成為典禮的第四大亮點。近年來歌手嘗試主持三金機會漸增，像是蕭敬騰前年主持金曲，為盛大的典禮注入不少樂趣。主辦單位今年請到魏如萱，延續先前的全新嘗試，也考驗歌手挑戰自我的能力。

五、嚴陣防疫

今年的金曲獎首度因為新冠肺炎疫情延期，場地台北流行音樂中心則是啟用後首度與大型頒獎典禮合作。因為疫情未消，主辦單位嚴陣以待，為了防疫，所有藝人和參與者、工作人員都必須測量額溫、戴上口罩，屆時只有得獎者、表演者能「脫罩亮相」，成為史無前例的第五大亮點。

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