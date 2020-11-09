楊丞琳李榮浩隔空合唱〈曖昧〉　跌落台自責：是我不知道在急什麼

楊丞琳八號晚在《LIKE A STAR》巡演跟老公李榮浩隔空合體，畫面逼哭不少人，連化妝師、髮型師都忍不住掉淚，楊丞琳在慶功宴上提到自己總彩時泣不成聲，半句都唱不出來，畫面遭工作人員偷拍傳給李榮浩，結果李榮浩回說「哭屁啊」，讓她破涕為笑。

有趣的是夫婦選擇合作〈曖昧〉一曲，她說嘉賓橋段希望安排在中後段，自己屬意「青春住了誰」一曲，可以讓老公帥氣的飆結他，但李榮浩從中挑了〈曖昧〉，她說：「我也不知道他會唱，總彩時看到影片才知道。」

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提及首場摔落意外，她則怪罪於自己：「舞台裡面機關比較複雜，沒有任何人不對，是我不知道在急什麼，但沒受傷。」她特別感謝事發當下一把抱住她的小馬，經歷首場的意外，她笑說：「結果隔天（7日）彩排速度故意放超慢，發現相當充裕，都覺得可以趁空剔牙了。」

至於被李榮浩形容瘋了，且手臂和腰的關節發炎，她解釋是多年的舊疾，過去偶爾發作，這回因為全心投入籌備，狀況愈發嚴重，不僅吃藥也有找物理治療師，但絕對不是忍痛登台，因為疼痛時刻都是其他時間，隨後還虧老公大嘴巴：「很多年我都報喜不報憂，因為大家看表演不需要提心吊膽。」

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