楊丞琳唱《匿名的好友》贈初戀小鬼黃鴻升：我相信他一定也有來！

台灣女歌手楊丞琳昨晚（7日）於台北小巨蛋舉行第二場出道20周年《Like A Star世界巡迴演唱會》，她在台上談到摯友兼初戀小鬼（黃鴻升）在8月底時，特意錄音拜託自己留三張第二場演唱會門票給自己，然而他卻於今年9月因主動脈剝離致血管堵塞不幸離世。該段錄音亦成為小鬼給楊丞琳的最後語音訊息，她亦特意在昨晚的演唱會上獻唱《匿名的好友》：「給回到那個星球的黃鴻升。」

楊丞琳昨晚（7日）於台北小巨蛋舉行第二場出道20周年《Like A Star世界巡迴演唱會》。

楊丞琳表示，小鬼於8月底時錄音拜託她留三張11月7日演唱會的門票，一張給自己、一張給經理人Dino，以及經理人的女朋友：「丞琳，我可以厚臉皮跟你要11月7號三個位子嗎？我聽了語音不知道幾次，語氣我永遠都記得」，然而這段說話卻成為了他離世前最後留給自己的語音訊息。雖然小鬼無法如期出席看楊丞琳的演唱會，不過他的經理人Dino依然有到場，除了代表小鬼以「鴻升」的名義送花籃給楊丞琳，更攜同代表小鬼的666公仔坐在他的位子上，令楊丞琳激動表示：「我相信他一定也有來。」

楊丞琳在Instagram分享小鬼經理人Dino以「鴻升」的名義送花籃給自己，上面寫着：「Dearest丞琳，妳一直是最棒的，鴻升」（Instagram：@rainie77）

「666」公仔是小鬼自己親自設計的。（Instagram：@aes_alien）

楊丞琳在台上準備演唱《匿名的好友》前自爆，這首歌其實本來是寫給小鬼的：「這首歌其實是跟你們之前，是寫給鴻升的，獻給回到那個星球的黃鴻升。」她更在唱之前先跟粉絲交代自己有可能會唱不下去，望大家諒解。結果她開始唱出就已經眼泛淚光，去到副歌更要由歌迷幫忙唱：「幫我唱大聲一點，他才聽得到。」然後她抬頭望向天，只希望天上的小鬼可以聽得到她的心意。

楊丞琳唱《匿名的好友》給小鬼聽，她更多次唱到哽咽。

楊丞琳曾多次對外大讚小鬼這位前男友，在兩年前她舉行《青春住了誰世界巡迴演唱會》時，就邀請了自己認為最貼切「青春住了誰」主題的小鬼做嘉賓，兩人更一起在台上合唱《海波浪》。楊丞琳表示小鬼這位初戀令自己擁有更健康的愛情觀：「對我來說，每個人的初戀都是很重要的，這個初戀會影響你在青春當中的很多事情，所以我覺得這麼『點題』的人物，也必須要做一次我的嘉賓！我們認識將近20年， 他是唯一一個，從我是路人到我當藝人到現在，一路看著我的人，所以我覺得他對我非常非常重要！我們到現在還是保持非常好的友誼、很關心彼此。我也想要藉由我跟他在舞台上的出現和互動，讓大家相信，可能曾經對你很重要的一段感情，也有這個機會變成一輩子很深厚的友誼或是家人般的情誼！」

楊丞琳於兩年前舉行《青春住了誰世界巡迴演唱會》時，邀請了小鬼做嘉賓一同合唱，更指出對方是最貼切「青春住了誰」主題的人。（楊丞琳IG：@rainie77）

《匿名的好友》是楊丞琳於2010年推出的《Rainie＆Love....? 雨愛》中的收錄曲，當中的歌詞原來句句都是自己想跟小鬼講的說話：「回憶裡被愛那股激動」、「提起你名字心還跳動」、「也許我們當時年紀真的太小，從那懵懵懂懂走進各自天空」、「不能握的手從此匿名的朋友」、「其實我的執著依然執著，卻決心和你不再聯絡」、「不能握的手卻比愛人更長久」、「只有失去的擁有最永久」。

楊丞琳於15歲時與小鬼相戀。（Instagram：@rainie77）

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