張敬軒演唱會︱着McQueen露背裝唱《桃色冒險》　羽毛扇值6位數？

「張敬軒x 香港中樂團盛樂演唱會」已經來到第6場，軒仔每晚都盡心盡力，為大家帶來最好的表演。

軒仔賣力獻唱。（Instagram@hinscheung）

昨晚（26日），軒仔身穿Alexander McQueen Lace Evening Jacket一連獻唱多首歌曲，西裝的露背設計相當搶眼與性感，時髦度滿分。除此之外，最引起大家關注的，要數他演唱《桃色冒險》時，手上拿著的一把黑色羽毛扇。軒仔在台上透露，這把扇來自GUCCI，價值6位數，非常珍貴，因此在唱完《桃色冒險》後，他便立即交還予工作人員，「把扇貴過我！」又指這個環節（第三幕）打算糅合中國古典名著的元素，最初打算以孫悟空大鬧天宮構思，惟感覺比較胡鬧，最終改為以《三國演義》裏的諸葛亮，故才用上這把GUCCI靚扇。

就記者現場所見，參考這把扇的外形，相信它是來自GUCCI 2019春夏成衣系列的「Feather and wooden fan」，創意總監Alessandro Michele汲取了四、五十年代荷里活音樂劇的歌劇魅力，打造了很多色彩艷麗的服飾，並運用流蘇、羽毛等元素，Drama感十足，彰顯華麗與復古。當時曾有一把與軒仔手中極為相似的黑色羽毛扇作為模特兒的配飾出現，以黑色的纖幼羽毛製成，竹節風格的木製手柄以金色調裝飾，還有一條金色鏈條，可以用來側背。另外還有白色同金色羽毛扇。

不過，就國外購物網站來看，這把「Feather and wooden fan」售價為4,400美金，大概3.4萬港元左右，與軒仔口中的6位數相差頗遠。不過要留意，GUCCI產品於不同地區售價有差異，記者亦曾瀏覽GUCCI網站，發現這把扇在香港地區沒有發售，所以不知道這把扇在香港的真正售價為多少。