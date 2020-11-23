【張敬軒演唱會】容祖兒翻唱《百年樹木》　為好友做「暖場嘉賓」

張敬軒昨日（22/11）起，一連8日於紅館舉行《張敬軒╳香港中樂團盛樂演唱會》，頭場就有蔡卓妍、周家怡、泳兒、楊受成夫婦、霍啟剛夫婦等現身支持，但身在內地的容祖兒（Joey），就無法現身為好友撐場。

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張敬軒成首位重返紅館開騷歌手 入座率低仍滿意：以往會好唔開心

張敬軒演唱會｜軒仔爆遮遮現身日期：睇下可唔可以叫佢坐你隔離

Joey雖然不能成為座上客，但以另類方式支持好友。她在Instagram上載翻唱《百年樹木》的片段，揚言要隔空擔任演唱會嘉賓：「等了這一場演出足足365天，千山萬水終於來到今天，這帶點不真實的感覺讓我更期待在今晚8:30聽到你唱出第一粒音。準備了足足一年，每位樂迷等着給你震撼，你要加油。讓我在此充當你的暖場嘉賓，Good show darling!!!」

不少網民亦注意到Joey身後的獎櫃，相信她在離港前已經預錄這條片段，等到軒仔正式開騷時才上載。軒仔看到後即留下十多個喊喊Emoji，又留言指：「Weiyaaaaa，咁嘅咩，Thank you sooooooo much my darling! 冧到暈！」

軒仔十分感動。（容祖兒Instagram截圖）