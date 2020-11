【張敬軒演唱會】容祖兒翻唱《百年樹木》　為好友做「暖場嘉賓」

張敬軒昨日(22/11)起,一連8日於紅館舉行《張敬軒╳香港中樂團盛樂演唱會》,頭場就有蔡卓妍、周家怡、泳兒、楊受成夫婦、霍啟剛夫婦等現身支持,但身在內地的容祖兒(Joey),就無法現身為好友撐場。

Joey雖然不能成為座上客,但以另類方式支持好友。她在Instagram上載翻唱《百年樹木》的片段,揚言要隔空擔任演唱會嘉賓:「等了這一場演出足足365天,千山萬水終於來到今天,這帶點不真實的感覺讓我更期待在今晚8:30聽到你唱出第一粒音。準備了足足一年,每位樂迷等着給你震撼,你要加油。讓我在此充當你的暖場嘉賓,Good show darling!!!」

不少網民亦注意到Joey身後的獎櫃,相信她在離港前已經預錄這條片段,等到軒仔正式開騷時才上載。軒仔看到後即留下十多個喊喊Emoji,又留言指:「Weiyaaaaa,咁嘅咩,Thank you sooooooo much my darling! 冧到暈!」

軒仔十分感動。(容祖兒Instagram截圖)