Spotify台灣2020年度排行榜出爐！周杰倫奪三冠軍揮低鄧紫棋、BTS

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Spotify公開今年年度最受歡迎的藝人、專輯、歌曲，並首度在台灣公開在地podcast數據，揭開2020年全球3.2億人收聽和發掘的音訊內容。

今年因為社交距離的限制，使人與人以其他形式形成一種更緊密的社群。在今年即將結束之際，Spotify推出2020年度回顧！點圖放大看「Spotify 2020 台灣年度回顧榜單」↓↓↓

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Podcast則是今年在疫情肆虐下順勢竄起的產業，引發越來越多人的關注，「社會與文化」是最受台灣聽眾歡迎的類別，從今年台灣最熱門的podcast節目排行就知道了。

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Spotify平台上有超過6,000萬首歌曲，以及190多萬個Podcast節目，可提供免費使用服務，或讓用戶升级到Spotify Premium以獲得獨家功能。

Spotify是如今全球最受歡迎的音樂串流服務平台，在全球92個市場中擁有超過3.2億位用戶，其中包括1.44億的Spotify Premium用戶，為當今的音樂產業的營收帶來重要動能。

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】

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