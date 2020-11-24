拜登內閣｜國務卿布林肯作風謹慎　職場外是Band友錄歌放Spotify

美國總統當選人拜登（Joe Biden）的過渡團隊11月23日公布，提名58歲的布林肯（Antony Blinken）擔任國務卿。英國媒體23日引述消息人士形容布林肯作風謹慎，是「外交官中的外交官」。在職場外，布林肯則是音樂愛好者，並會自製歌曲放上Spotify。

曾任副國務卿

拜登與布林肯共事超過15年，拜登當時帶領參議院外交委員會，而布林肯擔任民主黨職員主任。布林肯在2013至2015年期間擔任前總統奧巴馬（Barack Obama）政府的副國家安全顧問，又在2015至2017年期間擔任副國務卿。

「外交官中的外交官」

路透社23日引述熟悉布林肯管理風格的消息人士形容，布林肯是「外交官中的外交官」，他精通外交政策，下決定前會反覆審議，而且說話相對溫和。他一直宣揚，美國要在世界上擔任積極的領導角色，要與盟友合作及明白如中國等持相反利益的國家之角色。

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For those who like wonk rock check out and follow ABlinken on Spotify. Some original songs from many years back but just recorded. https://t.co/lVO7GhkuXC — Antony Blinken (@ABlinken) June 23, 2018

政客中的「Band 友」

美國新聞網站CNET於23日報道，布林肯擁有一隊名為「Ablinken」的樂隊。他在線上音樂串流服務平台Spotify中，公開了兩首單曲《Lip Service》與《Patience》。