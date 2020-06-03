【美國示威】Spotify播8分46秒無聲音訊　眾科企巨頭齊聲抗不公義

非裔美國男子喬治．弗洛伊德（George Floyd）被警察壓住頸部長達8分鐘，停止呼吸最終送醫不治，這起悲劇再次點燃美國內部的種族矛盾，全美各地接連掀起暴動，各大城市因此實施宵禁，眾多商店暫時關閉。面對這起席捲全美的抗爭，企業巨頭們沒有選擇緘默，從蘋果到Nike等多家公司，相繼表態反對種族歧視，並為緩解各色人種間的衝突發揮影響力。

蘋果_庫克：數百萬人心中正烙印深深的痛苦，我們必須團結一致

新型冠狀病毒（COVID-19）才剛趨緩，美國各地的Apple Store正陸續恢復營運，但這起突如其來的種族抗爭，令多處門市遭受暴動侵擾，不得不再次關閉，甚至有部分門市淪為攻擊目標，玻璃遭打碎、店內商品更被洗劫一空。

（Twitter擷圖）

執行長提姆．庫克（Tim Cook）在一封公司信內提到，「現在，我們的國家和數百萬人心中深深烙印著痛苦，我們必須團結一致，理解到因喬治．弗洛伊德無謂的死亡、漫長的種族主義歷史引發的恐懼、傷害與暴動。」

為了不讓悲劇重演，庫克提到，蘋果將向平等正義提倡組織（Equal Justice Initiative）等眾多致力於緩解種族議題的機構捐款，並宣稱依照6月份員工捐贈總額，公司將再加碼捐出一倍。

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+ 18 + 17 + 16

Google_皮采：所有悲傷的人們啊，你們不是孤單一人

Google則在美國Google搜尋、YouTube首頁放上黑色絲帶，寫著「我們支持種族平等，以及所有搜尋它的人。」過去這間搜尋巨頭曾在重大槍擊案、911事件紀念時，換上黑絲帶表示對遇害者的悼念。

（Twitter擷圖）

在宣布這一訊息的推文中，Google執行長桑達．皮采（Sundar Pichai）表示，他們和黑人族群站在一起，並支持種族平等，「所有感到悲傷、憤怒、恐懼的人們，你不是孤單一人。」

且類似於蘋果的作法，Google也計畫在內部推出加碼捐贈計畫，鼓勵員工為種族平等做出貢獻；YouTube則宣布將捐贈執法公平中心100萬美元，以防類似弗洛伊德的悲劇再次發生。

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+ 24 + 23 + 22

Facebook_朱克伯格：要讓每個人活得有尊嚴，我們國家還有很長一段路要走

Facebook執行長馬克．朱克伯格（Mark Zuckerberg）則感嘆，「上周發生的不幸事件，顯示出讓每個人都能夠活得有尊嚴、不受傷害以前，我們國家還有多長一段路要走。」

（Facebook擷圖）

朱克伯格承諾，Facebook將捐出1,000萬美元協助消弭種族不平等，並坦承社群平台在創造一個對黑人公平、安全的環境上，仍有相當的工作要做。

然而，這1,000萬美元沒有緩和內外對Facebook的抨擊。就在Facebook喊話不會審查政治言論後，特朗普於Facebook上威脅將出動軍方，以搞定在明尼亞波利斯的暴動。

（Facebook擷圖）

同一番話在推特上被標記為違反平台規範，但Facebook沒有採取任何行動。社群巨頭的不作為引發員工罷工抗爭，甚至心理輔導App Talkspace宣布中止兩者合作，並譴責「不會支持煽動暴力、種族主義及謊言的平台。」

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+ 7 + 6 + 5

Nike：不要假裝美國沒有問題、別對種族主義視而不見

而Nike更在上周發布了一則新廣告，將過去的招牌金句「Just do it」改成「Don't do it」，呼籲大眾挺身而出，不要假裝美國沒有問題、別對種族主義視而不見。這則廣告推出不到一周，已經獲得接近700萬次閱覽，甚至受到死對頭Adidas分享。

Nike在聲明中表示，「Nike一直以來反對各種形式的偏執、仇恨及不平等，我們希望分享這部影片能發揮催化劑的作用，促使人們對社會深層問題採取行動，共同形塑更美好的未來。」

Nike執行長約翰．杜納霍（John Donahoe）也於公司信中提到，「雖然Nike無法杜絕不公義的事情發生，但我認為我們有責任盡其所能解決這樣的問題。」

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+ 3 + 2

亞馬遜_貝索斯：黑人遭受的不公平必須停止

另外，亞馬遜周末則在推特上譴責，「黑人在我們國家遭受的不公平及殘酷對待必須被制止。」執行長貝索斯（Jeff Bezos）也在Instagram分享了一篇關於抗爭當下如何維持職業精神的文章，並推薦管理人員及領導者閱讀。

（Twitter圖片）

Spotify：無聲的8分46秒，那是弗洛伊德死前最後掙扎

串流音樂平台Spotify則響應音樂產業的「黑暗星期二（Blackout Tuesday）」計畫，將在播放清單及Podcast中加入8分46秒的無聲音訊──這數字是警察膝蓋壓在弗洛伊德頸部的時間。

Spotify創辦人丹尼爾．艾克（Daniel Ek）也在推特上表示，「一而再，再而三發生在黑人身上的暴力與不公義讓我非常震驚，Spotify絕不會坐視不管。」

（Twitter圖片）

另外，Spotify也暫停社群媒體發文，替換播放清單及Podcast圖標表達哀悼，同時也計畫捐款給致力解決種族不平等的組織。

Snap_斯皮格：政府應對富人課更多稅，造福社會

社群平台Snapchat創辦人伊萬．斯皮格（Evan Spiegel）則呼籲，美國應該成立賠償委員會，並認為種族問題核心之一在於經濟不平等，要求政府改革稅制，對富人及遺產稅課徵更高的比例，「像我這樣的人得繳納更多稅金，但我相信創造一個對所有人都有益的社會是值得的。」

（Twitter擷圖）

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