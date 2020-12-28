小S任蔡依林演唱會嘉賓超緊張　特訓1個月慘被Jolin 10分鐘KO？

台灣天后蔡依林（Jolin）「Ugly Beauty 2020 世界巡迴演唱會」高雄站最終場邀來小S徐熙娣壓軸，成為演唱會最強彩蛋，兩人激出的火花一度還登上微博熱搜，事後彼此也禮尚往來又讓對方紅了一次。不過，提起這場年末最強記憶點的表演，小S不禁道出一段不為人知的祕密，「我從一開始的開心瞬間又從天堂掉落地獄，因為我把自己逼太緊，連大S都忍不住痛罵：『你有病嗎？不就只是一個表演，妳把自己逼那麼緊，妳覺得這樣合理嗎』？」

小S娓娓道來這一個多月的心路歷程：「這次被Jolin邀請當嘉賓，第一通電話我真的非常興奮、榮幸，但3天後我那俗拉的個性就出來了，因為我一直在想，她會想邀我，觀眾會想看什麼？然後就愈想愈害怕。」

蔡依林演唱會尾場與小S的女女激吻將全場氣氛推到高峰！事後慶功宴，記者非常好奇地追問天后與小S親吻的觸感，按圖即睇Jolin點講▼

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接著她頻頻騷擾Jolin，問她說：「要不要先搖滾然後再尬舞，因為大家都知道我常在IG Po練舞影片，一定會很想看我跟她尬舞吧！結果我一講出尬舞想法，他們立刻說很好，講完就開始找老師編舞，但等了兩天都沒消息，我還很生氣撂話如果再沒有給我拿到舞蹈影片，我就不去了！」

因為把自己逼太緊，連大S找她吃飯，她都以減肥拒絕，搞到連大S都睇唔過眼：「妳表演是何時？我說11月底？她立刻說『現在才月初，你有病嗎？就只是一個表演，妳把自己逼那麼緊，妳覺得這樣合理嗎？』。」

不過最讓小S震驚的是，表演前2天她們在台北彩排，沒想到Jolin很優閒表示舞蹈還不熟，但她心想自己練舞都快一個月，她竟只學10分鐘就學會，而且還很到位，小S突然覺得自己太俗拉，「大S又說徐熙娣妳是要去比賽還是競爭？妳去應該是去Enjoy這舞台吧！」接連的刺激後，終於讓小S想通了，最終才以輕鬆的心情完成這場世紀同台，博得滿堂彩。

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