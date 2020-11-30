42歲小S透視裝登場做蔡依林演唱會嘉賓　大展S形曲線獲封台版Gaga

現年42歲的小S徐熙娣雖然是台灣名主持人，但她卻有超強的表演慾，最近她更向名師學跳舞，亦周不時在網上大曬性感舞姿。昨晚（29日）她擔任天后蔡依林（Jolin）的《Ugly Beauty》演唱會高雄站尾場的壓軸嘉賓，以一襲超火辣黑色透視裝登場表演《MR. Q》和《浪子回頭》，性感度爆燈的表演掀起全場高潮，她的絕佳身材亦因此成為話題。

小S昨晚（29日）擔任天后蔡依林的《Ugly Beauty》演唱會高雄站尾場的壓軸嘉賓，性感度爆燈的表演掀起全場高潮。（Instagram：@asosbarbiedee）

小S最近向名師學跳舞。（Instagram：@elephantdee）

小S平時靠練舞打造出S形曲線身形，今次終於在台上大展訓練成果，紮起大馬尾穿上貼身黑色透視喱士裝，內裏更透出一件銀色bra top，完美突顯她的絕佳比例，站在一向出名身材好的Jolin身旁亦毫不遜色，獲網民大讚兩人是台版Lady Gaga和Ariana Grande。

小S紮起大馬尾穿上貼身黑色透視喱士裝，內裏更透出一件銀色bra top，完美突顯她的絕佳比例。（Instagram：@sydni_q）

小S的髮型師上載她在後台的照片。（Instagram：@sydni_q）

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