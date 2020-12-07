【小S減肥】早前，小S徐熙娣擔任蔡依林（Jolin）《Ugly Beauty 2019-2020世界巡迴演唱會》高雄站的尾場表演嘉賓，二人一紅一黑的性感打扮，一番勁歌熱舞，美豔全場，小S當時更在演唱會上笑說：「我為了當這場壓軸嘉賓特別減肥，而且還沒錢，你們知道我有多久沒吃飯！」事後，她在社交媒體上分享她的減肥餐，網民大讚：「根本是20多歲的少女」，也有人質疑真的夠飽嗎？

小S徐熙娣早前當蔡依林（Jolin）演唱會壓軸嘉賓。（elephantdee@instagram）

經已42歲的小S徐熙娣，身材一直火辣，產前產後都好像沒有分別，今次當蔡依林（Jolin）演唱會壓軸嘉賓時，身穿深V高衩黑色緊身衣，透出閃亮亮的內衣之餘，更展示完美的S體態，一點贅肉也沒有，真是惹人羨慕。

▼▼▼按圖看看小S急救減肥餐，與蔡依林（Jolin）演唱會美照▼▼▼

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小S當蔡依林演唱會嘉賓 急救減肥餐：6大食物元素

為了當嘉賓，她進行一連串地獄式訓練，並公開了她的減肥餐單，標記蔡依林並說道：「一切都為了你」，碟中只有1隻烚蛋、3朵花椰菜、1口豆腐、1口菠菜、1口椰菜、1口水煮肉，分量超級迷你，網民也質疑質疑：真的夠飽嗎？

▼▼▼按圖看看小S丈夫為她炮製「愛的減肥餐」▼▼▼

01女生找來澳洲註冊營養師陳曼婷（Ariel）為大家分析一下小S緊急減肥餐。

陳曼婷指「小S急救減肥餐」約有195卡，蛋白質約16克，1日3餐熱量為不到600卡：「在臨床醫學上稱為VLCD (Very Low Calorie Diet)，一般用以治療肥胖症嚴重患者（BMI 30或以上），一般能達到每周減重3 - 5磅的速度。」陳曼婷續說：「對於正常體重範圍的女士，適合體重低於48kg的女生需要快速減肥使用，在沒有額外運動下，這個餐單也可每周達到1 - 2磅的減重效果；體重基數高於48kg、或整體減重目標超過4kg的人士，由於今餐單卡路里過低，會導致提早及延長平台期，不有利於整體減重計劃。加上對於體重55kg以上的女生來說，餐單的蛋白質不足以應付1天需要。」

陳曼婷提醒，進行低熱量的減肥方法後，是需要循序漸進重回食量，及配合相應的運動策略，不然會出現體重急速反彈的問題。

▼▼▼除了這急救減肥餐，小S對於身材一向自律，按圖即看更多小S減肥小技巧，與營養師建議▼▼▼