謝安琪離開前夕　麥浚龍一句「還是與專業頂尖的合作好」惹猜測

3年前簽約麥浚龍（Juno）旗下的幻國文化娛樂的謝安琪（Kay）今日（6/1）公開離巢消息，表示她與幻國文化娛樂的合約經已圓滿完成，暫時未有新的動向。其實Kay去年曾與Juno屢傳因工作和續約的問題鬧得不愉快，雖然每次都會否認，但只要有消息一出，網民就會議論紛紛，今次Kay宣布離巢，有網民就發現Juno在昨晚深夜（5/1）於IG寫下：「完成了今天工作的首天部份。質感質素這回事，還是與專業頂尖的合作好。倦意說晩安。」

謝安琪親證已離開了麥浚龍公司 曾屢傳因工作和續約問題鬧不和

一句說話激發網民無限聯想。（IG@juno_mak）

而這句「質感質素這回事，還是與專業頂尖的合作好」就激發起網民無限想像力，更有人留言批評「今日呢句已經唔算係暗示，太X串」、「根據資料顯示，和你合作過的包括：黎明、張敬軒、何韻詩、軟硬、倫永亮、草蜢、林二汶、關淑怡、盧凱彤、周國賢、薛凱琪、莫文蔚、謝安琪、梁釗峰。請問以上邊位唔專業？可以幫你Tag佢地一齊了解下」、「啱啱同Kay完約就打呢啲，好難令人唔誤會」，認為Juno是在暗示之前與自己「合作過」的人涉「不專業頂尖」、「質感質素低」之嫌。但另一方面，亦有人認為網民是過份解讀，只是「瓜田李下。以你性格唔似係大家諗嘅意思。」

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