51歲周傳雄登《天賜的聲音2》被22歲孟美岐評分？網友：時代變了

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-02-02 14:30

51歲的台灣男歌手周傳雄出道已33年，日前登上內地歌唱節目《天賜的聲音2》，不過讓人在意的是現場評審出現了出道5年、年僅22歲的孟美岐，網友忍不住感嘆「時代變了」，引發熱議。

周傳雄在《天賜的聲音2》最新一集中，與內地新一代歌手顏人中，重新翻唱當年他寫給5566的經典名曲《我難過》，兩人演唱完畢後，評審之一的張韶涵忍不住表示聽到這首歌就回憶起當年的往事，因為這首歌正是她主演的首部偶像劇《MVP情人》的片尾曲，而當年她才只有17歲。之後周傳雄提到為何曾在螢光幕前消失了一段時間，是因為胃部的疾病，暴瘦到只剩40公斤，病癒後他對人生與工作態度變得比隨緣。

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不過，這次評審席中有女團出身的孟美岐，她是所有評審中出道時間最短的，因此讓不少網友提出質疑，以周傳雄的資歷應該是要在評審席，而孟美岐沒有資格點評，還感嘆「這世界怎麼了」、「時代變了」，不過也有網友緩頰提出孟美岐自知資歷淺，所以全程她都沒有做出點評，刻意保持低調，點評都交由陶喆、胡彥斌、張韶涵等人。

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