蔡健雅演唱會林俊傑做嘉賓唱到唔想走　貓貓蛋糕賀Tanya 46歲生日

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-02-01 19:45

台灣金曲歌后蔡健雅延宕近1年的《給世界最悠長的吻》巡演日前終於台北小巨蛋登場，邀來金曲歌王林俊傑（JJ）擔任嘉賓，在演唱《拋物線》時，林俊傑驚喜升上舞台，合唱尬美聲。

JJ唱完向蔡健雅打趣：「我其實要謝謝妳，因為我很久沒有舞台了。」2人談到以前覺得舞台演出是理所當然的事，沒想到因為疫情突然間變得異常珍貴，蔡健雅感性說：「現在每個情緒都很珍惜，就像『吸貓』一樣，還是你也在這裡我吸一下好了。」無厘頭要求笑翻全場。雖2人並非首度合作，但出道多年很少合作的緣份，蔡健雅也笑說去年開始不斷互動，突然有個念頭「JJ變成我朋友了」。

而後2人攻守交換，再度合唱JJ的歌曲《修煉愛情》，唱完JJ突然霸氣說：「這時候我本來應該下去的，因為我覺得我不想下去，這舞台太美了，我要送妳最後一首歌曲，沒有安排的。」然後全場唱起生日快樂歌，並推出有蔡健雅與2隻愛貓樣式的翻糖蛋糕，蔡健雅又驚又喜，感性透露28歲生日當天，為了演唱會還在錄音室工作：「想說我46歲就這樣了嗎？好啦！今天有彌補到」，並許下生日願望盼宇宙快把疫情帶走、世界找回平安，但切蛋糕時不慎切歪，讓有強迫症的蔡健雅直呼崩潰，JJ也妙回：「切歪沒關係，不要唱歪就好。」

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