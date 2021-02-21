AP潘宇謙新歌《罪人勿語》有意思　人被判有罪後連話語權都失去？

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獨立歌手Anson Poon潘伯仲已經有一年多沒有推出新歌，最近改變音樂曲風外也改了新藝名AP潘宇謙。

潘伯仲改了新藝名AP潘宇謙。（IG@ anson.poon）

潘宇謙的新歌《罪人勿語》由自己和陳考威作曲，找來了新晉填詞人T-Rexx填詞和JNY編曲，由陳考威監製，歌曲內兼備了流行曲和饒舌元素，AP也Rap了整整兩段的verse，展現自己音樂裡面更多的可能性。MV則找來了Hip Hop團體Bakerie的導演Seanie P來幫手，為這首具hip hop及流行曲元素的歌曲執導MV，女主角就找來了與潘宇謙拍攝電影《大盜演》而認識的混血兒Maryjane鄺家瑜。

拍攝mv裡面其中一幕出現的監倉碰巧是AP入行時拍攝網劇《反黑》（飾演Teddy仔）時被殺害的同一個監倉，不過今次AP是飾演一個被困的人，和鄺家瑜在mv裡不斷掙扎及逃走。《罪人勿語》的勿字除了想食同音字物語（故事的意思）外，也想道出其實當一個人被判了有罪後，除了大家不會想再聽他說話外，甚至乎連最基本說話的權利也未必能擁有。

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最近潘宇謙亦在IG連post三張他和老婆及一對孖仔的照片，原來在二月一號已經成為兩子之父。（IG@anson.poon）

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