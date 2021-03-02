ChillClub｜金廣誠認有邀王君馨　不明她缺席原因：只要對方願意

撰文： 葉詩 最後更新日期： 2021-03-02 22:40

ViuTV周二（2日）宣告將在4月18日（星期日）舉辦《Chill Club推介榜 年度推介20/21》，並公布各大獎項入圍名單，為樂壇帶來另一波衝擊。ViuTV製作部副總裁金廣誠接受訪問時談到舉辦此頒獎禮的意義：「最緊要音樂第一，每個人都有得選擇，所以就一人一票。」問起親生仔如MIRROR、ERROR得獎機率會較高，金生就斬釘截鐵回應道：「冇㗎，唔會㗎，都要靠佢哋努力做好自己，其實每位歌手嘅粉絲都會投票，個個都一樣均等，唔會話特別畀佢哋做任何嘢。」

ViuTV製作部副總裁金廣誠接受訪問時談到舉辦此樂壇頒獎禮的意義：「最緊要音樂第一，每個人都有得選擇，所以就一人一票。」（梁碧玲攝）

曾志偉近日獲邀回巢無綫任副總經理，掌管綜藝及音樂部等，更立刻動手舉辦《樂壇永續 音樂同享》，化解因09年版稅風波，而跟三大唱片華納、環球、Sony冰封多年的關係。問起在這個時間辦頒獎禮，會否怕有比較：「宗旨係做好自己嘅音樂節目，其實個個台都有做頒獎禮，唔需要比較，最緊要幫到業界已經係我最終目的，我哋（電視台）應該做嘅係提供一個平台。」

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至於無綫所屬、近年轉攻樂壇的王君馨赫然出現在「年度女歌手」及「年度唱作歌手」入圍名單上，是否預示無綫旗下的星夢歌手亦有望在ViuTV亮相，金生大方指：「我哋歡迎所有唱片公司，只要對方願意上嚟我哋嘅節目。」金生亦透露是日亦有邀請王君馨出席：「上榜嘅歌都有邀請，唔知點解唔嚟。」若然無綫邀請ViuTV旗下藝人如MIRROR、ERROR等前往，金生亦表示無任歡迎：「我哋好Welcome，啱嘅話大家甚至可以Crossover做啲嘢。」

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